Reichenfels/Weida. Auch die Osterburg in Weida bekommt einen finanziellen Zuschuss vom Bund.

Museum Reichenfels wird gefördert

Die für den Landkreis Greiz zuständige SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser informiert, dass gleich zwei Museen im Landkreis Bundesmittel aus dem Soforthilfeprogramm Heimatmuseen erhalten. Das Museum Osterburg Weida wird mit 25.000 Euro und damit der Höchstfördersumme unterstützt. Die Mittel sollen beispielsweise in Brandschutzmaßnahmen investiert werden.

Das Museum Reichenfels erhält 1130 Euro Fördermittel, die der antragstellende Vogtländische Altertumsforschende Verein zu Hohenleuben in Maßnahmen für den Erhalt der Ausstellungsräume investieren will.

Geld für neue Brandschutztechnik

„Ich freue mich sehr, dass die beiden Museen von der Initiative profitieren können. Die Mittel sind ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der kulturellen Teilhabe im ländlichen Raum. Auch und gerade in einer digitalisierten Informationsgesellschaft merken wir, wie wichtig Museen als Erfahrungs- und Erlebnisorte für den Zugang zu unserem kulturellen Erbe sind. Sie leisten einen bedeutsamen Beitrag für die Vermittlung von Kultur und Geschichte“, so Kaiser. „Dass die Osterburg als Wiege des Vogtlandes bei der Erneuerung der Hauptstromversorgung und der Brandschutztechnik unterstützt werden kann, freut mich enorm, da dies essenzielle Voraussetzung für die weitere Nutzung des Museums ist“, so Kaiser.

Teil von Kultur im ländlichen Raum

Das Soforthilfeprogramm Heimatmuseen ermöglicht Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnern den Bauunterhalt und die Modernisierung von Heimat- und Freilichtmuseen, Bodendenkmälern und archäologischen Stätten. Es ist Teil des Förderprogramms Kultur in ländlichen Räumen.