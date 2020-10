Die Staatliche Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz ist eine von vier Stationen, an der die Holländerin Sarah-Mae Liverse einen Erstcheck im Rahmen der Provenienzforschung von Museumsbeständen vornimmt.

Liverse wurde vom Museumsverband Thüringen ausgewählt, um in den vier Thüringer Museen – Stadtmuseum Camburg, Staatliche Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz, dem städtischen Museum Nordhausen und dem Museum 642 in Pößneck – nach Indizien zu suchen, die darauf hinweisen könnten, dass sich in den Beständen Kulturgüter befinden, deren Herkunft nicht sicher ist und es sich möglicherweise um verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut aus der Zeit des Nationalsozialismus handelt.

Vier Wochen Zeit hat Liverse für jedes der vier Häuser. Beim Sammlungsbestand der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz handelt es sich vorrangig um Grafiken, Bücher und Archivalien, die es zu prüfen galt. Bei dieser Voruntersuchung schaut Liverse, ob ein Bedarf an Provenienzforschung besteht. Verdächtige Objekte und Objekte mit unklarer Herkunft, besonders aus dem Erwerbungszeitraum zwischen 1933 bis 1945 aber auch später, werden dokumentiert.

Dabei vergibt die Holländerin Ampelpunkte. Grün für „saubere“ Kunst, gelb und orange für Objekte, bei denen Fragen zur Herkunft noch nicht abschließend geklärt werden konnten oder es Ungereimtheiten gibt und rot für Objekte, die nicht „sauber“ sind. Für die Untersuchungen ist Liverse nicht nur in den Museen auf Spurensuche, auch in etlichen Archiven in Thüringen recherchiert sie.

Ein Berg an Akten und Inventarbüchern der Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz. Foto: Tina Puff

Findet Liverse Sammlungsstücke, die mit gelb bis rot gekennzeichnet werden müssen, dann wird die Provenienzforschung angeschoben. Dann muss in weiterer akribischer Detektivarbeit herausgefunden werden, woher die Stücke stammen, wem sie gehören und wem man sie zurückgeben muss.

Eva-Maria von Máriássy, die Leiterin des Sommerpalais, weiß, wie schwierig sich dies gestalten kann, vor allem wenn man bedenke, dass es sich nicht immer um Einzelstücke handelt. Oftmals sind es Druckblätter, die in größeren Stückzahlen gefertigt worden. Eva-Maria von Máriássy erklärt, dass es in ihrem Haus auch keinerlei Inventarbücher für die Jahre zwischen 1922 und 1947 gibt. „In den Jahren 2005 bis 2011 während der Sanierung des Sommerpalais haben wir schon einmal vorsortiert. Objekte, wo wir uns nicht sicher waren, haben wir beiseite gelegt“, erklärt von Máriássy.

Für die Zeit zwischen 1933 bis 1945 konnte Liverse bis jetzt nichts Verdächtiges in Greiz finden. Der eine rote Punkt, den sie vergeben hat, bezieht sich auf ein Werk, das im Ersten Weltkrieg aus Italien nach Deutschland kam. Das Werk wurde 1979 mit einem Schreiben dem Museum überlassen, auf dem vermerkt war, dass das Stück aus Italien mitgebracht wurde. „Hier muss geforscht werden“, sagt Sarah-Mae Liverse

Mittlerweile gibt es auch die unterschiedlichsten Internetseiten wie zum Beispiel www.lostart.de, auf denen Angaben zu Kulturgütern veröffentlicht werden, die infolge des Nationalsozialismus verbracht, verlagert oder jüdischen Eigentümern entzogen wurden oder wo die Herkunft nicht eindeutig geklärt werden kann oder wo aus der Perspektive von Erben und Klienten gesucht wird wie www.lootedartcommission.com.

Der Fall um die Sammlung des Münchner Kunsthändler-Sohnes Cornelius Gurlitt habe das öffentliche Bewusstsein wieder weiter geschärft, erklärt Eva-Maria von Máriássy. „Wir werden, wenn wir Kunst mit unklarer Herkunft haben, dies auch entsprechend kennzeichnen, solange wir sie nicht zurückgeben können. Wir dürfen keine Mühen scheuen, um alle Fragezeichen auszumerzen“, sagt sie.