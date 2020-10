Archivbild: Die Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach bei einem ihrer Konzerte in der Vogtlandhalle vor der Corona-Pandemie.

Greiz. Bei einem Familienkonzert der Vogtland Philharmonie stehen am Sonntag ganz die Tiere im Fokus.

Musik, Trickfilm und Sandmalerei bei Konzert in Greiz

Leuchtende Kinderaugen soll es am Sonntag, 18. Oktober, ab 14.30 und ab 17 Uhr in der Greizer Vogtlandhalle geben, wenn die Vogtland Philharmonie jeweils zu einem Familienkonzert mit zwei Klavieren, LED-Wand, Film und Sandmalerei einlädt.

Auf dem Programm stehen laut Ankündigung mit Sergei Prokofjews Peter und der Wolf, Franz Kanefzkys „Ouvertiere“ und Camille Saint-Saëns‘ Karneval der Tiere drei Klassiker, die hoffentlich teils im Musikunterricht behandelt, aber bestimmt noch nie so erlebt wurden, schreibt die Philharmonie. Um die vertonten Geschichten den kleinen Ohren noch fassbarer zu machen, soll das Stück Peter und der Wolf mit einem Trickfilm auf großer LED-Wand begleitet werden. Den Karneval der Tiere will die sibirische Sandmalerin Anna Anisimova live illustrieren, Intendant Stefan Fraas die zugehörigen Libretti als Erzähler vortragen.

Im Musikmärchen für Kinder Peter und der Wolf ordnete Sergei Prokofjews im Jahre 1936 allen Charakteren liebevoll ein eigenes Instrument und programmatische Melodien zu. Gemeinsam erzählen sie die Geschichte vom Sieg des kleinen Peter über den bösen Wolf durch kluge List. Der Karneval der Tiere ist eines der bekanntesten Werke des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns. In 15 kurzen Sätzen charakterisiert und karikiert er musikalisch verschiedene Tiere. Aufmerksame Ohren finden in dem illustren Stück von 1886 unter anderem wild gackernde Hühner, hastig galoppierende Steppentiere, hüpfende Kängurus, gemächliche Schildkröten, majestätische Elefanten und sogar Fossilien. Auch in der dem Karneval der Tiere seinen Auftakt gebenden „Ouvertiere“ des Augsburger Komponisten Franz Kanefzky, der selbst Horn beim Münchner Rundfunkorchester spielt und viele Kinderstücke schrieb, sind verschieden Tiere bei musikalischen Späßen zu entdecken.

„Das Konzert ist gleichsam ein kurzweiliger Musikspaß für die kleinen Zuhörer, aber auch eine Entdeckungsreise für eingefleischte Klassikfans, da Saint-Saëns in einigen seiner Sätze musikalische Spitzen auf komponierende Kollegen versteckt haben soll“, so die Ankündigung.

Die Vogtland Philharmonie steht unter musikalischer Leitung ihres Chefdirigenten Dorian Keilhack. An den beiden Klavieren sind Sarah Stamboltsyan und Irina Troian zu erleben.

Karten gibt es direkt in der Vogtlandhalle (Telefon: 03661/62 880) sowie in der Touristinformation (Telefon: 03661/6 89 815). Auf Grund des Hygienekonzepts steht nur eine geringe Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Weitere Informationen unter www.vogtland-philharmonie.de