Der Chror der Musikschule Zeulenroda ist zum Konzert am Sonntag dabei

Kultur Musikalisch durch die Weihnachtszeit in Zeulenroda

Zeulenroda-Triebes Die Städtische Musikschule mit ihren großen und kleinen Musikern lädt am Sonntag zum Adventskonzert ein

„Endlich beginnt die aufregende Adventszeit“, so Anne Pfau, Leiterin der städtischen Musikschule „Fritz Sporn“ und trägt die Vorfreude, die unter ihren Schülerinnen und Schülern herrscht nach außen. Die dazugehörige musikalische Einstimmung kann bereits am Sonntag, dem ersten Advent, zum ersten Weihnachtskonzert, um 16 Uhr, in der Dreieinigkeitskirche erfahren werden.

Die Kleinen, die erste Schritte in der musikalischen Früherziehung nehmen, gaben sich im vergangenen Jahr alle Mühe, um das Gelernte, auch den vielen Gästen des Konzertes der Musikschule Zeulenroda zu zeigen. Mit ihrem Lied: „Es ist so weit, es ist Weihnachtszeit“ begeisterten sie. Foto: Heidi Henze

Bereits seit einigen Wochen proben die Schülerinnen und Schüler der städtischen Musikschule unsere Schüler für diesen besonderen Auftritt am Jahresende. Ob groß oder klein, allein oder im Ensemble, rund ein Viertel der Schüler wird zum Konzert auf der Bühne stehen. Der Eintritt ist frei, die Musikschule freut sich über eine Spende.

Lehrer-Schüler-Konzert der Musikschule wird am 15. Dezember in Zeulenroda stattfinden

Schon ab 15 Uhr wird der Förderverein der Musikschule an diesem Nachmittag vor der Kirche frisch gegrillte Roster, Süßigkeiten und heiße Getränke anbieten und auch nach dem Konzert kann in geselliger Rund die Eindrücke des Konzertes in schöner Atmosphäre ausgetauscht werden.

Das nächste Konzert steht bereits am Freitag, dem 15. Dezember, an. Um 19.30 Uhr laden Mitglieder des Lehrerkollegiums und Schüler der Musikschule „Fritz Sporn“ zu einem Konzert ein. Wie es schon lange Tradition ist, werden Lehrer und Schüler gemeinsam auf der Bühne stehen und ein weihnachtliches Programm gestalten.

Hörproben vom Können der jungen Musiker sind immer beliebt unter den Zuhörern. Foto: Thomas Stöcker

Einladung zur Öffnung des Türchen Nummer 19 innerhalb des lebendigen Adventskalenders

Den Abschluss des traditionellen Konzertes im städtischen Museum Zeulenroda, Aumaische Straße, bildet das gemeinsame Weihnachtsliedersingen. Karten hierzu sind im Museum erhältlich. Doch damit nicht genug: Am 19. Dezember, findet im Hof der Musikschule Zeulenroda, in der Teichstraße, der lebendige Adventskalender statt. Wir freuen uns auf regen Besucheransturm. Ab 17 Uhr werden sich wieder 24 musikalische Türchen öffnen. Leckere Snacks, Getränke und ein wärmendes Feuer lassen den Abend gemütlich ausklingen.