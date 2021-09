Die Liebfrauenkirche in Auma.

Musikalischer Familiengottesdienst in Auma

Auma. „Da gibt’s was auf die Ohren und für’s Herz“ lautet das Motto.

Die Kirchgemeinde Auma lädt am Sonntag, 5. September, um 15.30 Uhr zu einem Familiengottesdienst in die Liebfrauenkirche ein.

Unter dem Thema „Da gibt’s was auf die Ohren und für’s Herz“ sollen Fragen beantwortet werden: Was ist Musik eigentlich und wer ist die Königin der Instrumente? Der Posaunenchor, Flöten- und Orgel-Stücke sollen in die Musikwelt entführen.

Basteln und eine Eltern-Kind-Challenge runden den Nachmittag ab, heißt es.