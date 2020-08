Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikschule Fritz Sporn verabschiedet Schülerinnen

Zeulenroda. Mitte Juli gaben Paula Kirchner (Mandoline, 4.v.l.), Sina Klug (Gitarre, r.), Isabell Krähmann (3.v.l.) und Paula Sachse (l., beide Klavier) ihr Abschlusskonzert in der Musikschule in Zeulenroda-Triebes. Keine Frage, das regelmäßige Üben hat sich gelohnt! Von klein auf hatten sie Unterricht bei ihren Lehrern Angela Lindner (5.v.l.), Ralf Beran und Petra Glaßmann (2.v.l.). Frühzeitig spielten Paula und Sina im Zupforchester mit und blieben diesem lange treu. Daneben musizierten sie in verschiedenen anderen Besetzungen, so gemeinsam im Duett. Isabell und Paula spielten neben ihren Solostücken in unterschiedlichen Ensembles und entwickelten sich zu gefragten Begleiterinnen. Natürlich waren alle vier Schülerinnen im ständigen Einsatz bei Musikschulkonzerten. Nun gehen sie neue Wege. Alles Gute.