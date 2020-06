Klavierspiel in der Greizer Musikschule "Bernhard Stavenhagen"

Musikschule in Greiz öffnet seine Türen

Es geht wieder los. Seit gestern hat die Kreismusikschule „Bernhard Stavenhagen“ Greiz ihre Türen wieder geöffnet. „Der Unterricht kann in Kleinstgruppen bis drei Schüler und im Einzelunterricht wieder erfolgen“, sagt Ingo Hufenbach, Leiter der Kreismusikschule.

Die Lehrkräfte hatten bereits Ende der vergangenen Woche ihre Schüler informiert. Stunden- und Raumpläne mussten jedoch entzerrt und den Hygieneauflagen angepasst werden. „Einige unserer Lehrer haben in der Naumannstraße in unserem Haus zwei nun ihr Domizil aufgeschlagen, da hier im Haupthaus einige Räume zu klein gewesen wären“, so Hufenbach. Seit dem Ausbruch der Pandemie wurde der Großteil medial online unterrichtet.

Ausgefallener Unterricht werde wenn möglich nachgeholt oder auf Antrag erstattet. Manch einer habe auch schon gekündigt, erklärt Hufenbach. Genaue Zahlen könne er aber noch nicht nennen.

Schlimmer für die Musikschule sei jedoch, dass durch die ganzen Corona-Maßnahmen und Einschränkungen die Musikschule aus dem Blickfeld, dem Mittelpunkt gerückt sei, wie Hufenbach es beschreibt. Keinerlei öffentliche Auftritte, kein Elternvorspiel, kein Instrumentenkarussell – alles Dinge, die die Musikschule als Werbung für sich braucht. In diesem Zusammenhang rechnet Hufenbach mit beträchtlichen Einbußen. Derzeit erarbeite die Musikschule Möglichkeiten, wie das Instrumentenkarussell künftig aussehen könnte.