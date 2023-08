Mysteriöse Färbung: Greizer Parksee zeigt blauen Teppich

Greiz. Ein blauer Parkteich und tote Vögel beschäftigten am Samstag die Feuerwehren aus Greiz und Umgebung. Eine Vermutung über die Ursache haben die Einsatzkräfte bereits.

Auf gut einem Meter und verstärkt an den Uferzonen zeigte sich am Samstag das Wasser des Parksees im Greizer Park in einen türkisenen bis hellblauen Film. Nachdem die Beamten der Polizeiinspektion Greiz diesen bereits seit den Vormittagsstunden beobachtet haben, wurde gegen 16.16 Uhr der Gefahrenzug des Landkreises Greiz alarmiert sowie die Ortsteilwehren und die Freiwillige Feuerwehr Greiz und die Polizei.

Zur Alarmierung des Gefahrengutzuges gehören neben Münchenbernsdorf, auch die Freiwillige Feuerwehr Hohenleuben und Triebes sowie ein Zug der Freiwilligen Feuerwehr Zeulenroda mit dem Drohnenzug des Landkreises.

Tote Vögel im Greizer Parksee

Vor Ort wurden zudem zwei tote Vögel innerhalb des sich gebildeten Filmes gefunden ebenso wie zwei tote Fische. Es wurden Proben des Wassers entnommen, die zusammen mit den Tieren nun im Labor untersucht werden sollen. Das gesamte rund acht Hektar große Gewässer wurde abgesperrt und der Zugang für Mensch und Tiere untersagt. Die Vermutungen vor Ort gehen dahin, dass sich in dem 21 Grad warmen Wasser Blau Algen gebildet hätten.

Die Bakterien der Blaualgen können für Menschen und Tiere giftig sein. Blaualgen treten in Seen und Meer bei anhaltender Wärme auf und bilden dann regelrechte Teppiche, so wie im Greizer Parkteich momentan.

Ob sich der Verdacht bestätigt, stand gegen 18 Uhr noch nicht fest. Hinzu gerufen wurde auch ein Beauftragter des Fischereivereins Greiz. Gegen 19 Uhr konnten die Feuerwehren aus Triebes und Zeulenroda ihren Einsatz beenden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.