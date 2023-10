Nach Erbe im Kreis Greiz: Waltersdorfer wollen Teil abhaben

Waltersdorf. 340.000 Euro vererbt ein Baron der ehemaligen Gemeinde. Die Einwohner sehen viele Baustellen, die man endlich angehen könnte. Was die Bürgermeisterin dazu sagt.

Es kommt selten vor, dass einer Gemeinde gleich 340.000 Euro vererbt werden. In Waltersdorf, inzwischen Teil von Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, ist genau das geschehen (wir berichteten): Ein Baron, über dessen Zeit in Waltersdorf auch nach Rücksprachen mit der Ortschronistin quasi nichts herausgefunden werden konnte, vermachte der Gemeinde Waltersdorf in seinem Testament die Summe.

Geld, das die klamme Gemeinde gut gebrauchen konnte und kann. Geld, das aber auch die Waltersdorfer nun in der Gemeinderatssitzung zumindest zum Teil für ihren Ort verwendet wissen wollten.

Dass das Geld der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf zusteht, ist unstrittig. Sie ist Rechtsnachfolgerin der ehemaligen Gemeinde Waltersdorf, die Erbschaft ist nicht zweckgebunden. Es geht um die moralische Perspektive: Sollte eine Erbschaft, die für einen Ort gedacht war, ausschließlich oder zum größten Teil dort ausgeben werden oder im Haushalt auf alle aufgeteilt werden?

„Der Mann hat das Geld Waltersdorf vermacht“: Die Waltersdorferin und ehemalige Gemeinderätin Franziska Grimm sprach der vergleichsweise großen Besucherschar hörbar aus dem Herzen, auch als sie kritisierte, dass man als Einwohner aus der Zeitung und nicht etwa von der Verwaltung vom Thema erfahren hätte. Auch der Waltersdorfer Gemeinderat Bodo Scheffel (SPD) verwies darauf, dass im Ort viele kleinere Baustellen gibt, für die man einen Teil des Geldes gut verwenden könnte: Das Kulturhaus mit seiner Heizungsanlage aus den frühen 1990er-Jahren beispielsweise oder auch der zweite Teil des Gewölbekellers, nachdem schon der erste ehrenamtlich von den Waltersdorfern erneuert wurde. Es gehe den Waltersdorfern nicht um das ganze Geld und auch nicht darum, dass daraus in den nächsten zwei oder drei Jahren etwas im Ort gemacht wird, aber die Gemeinde solle sich zu einem Projekt für Waltersdorf bekennen und sagen, „das gehen wir an und wenn es zehn Jahre dauert“.

Projekte mit hoher Förderung realisiert

Bürgermeisterin Petra Pampel (IWA-Pro Region Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) hielt dagegen, erinnerte an knapp 60.000 Euro, die für die Sanierung der Löschwasserentnahmestelle im Ort verwendet werden sollen oder 70.000 Euro, die für die Sanierung des Spielplatzes am Kindergarten vorgesehen sind – beides allerdings Sachen, die man auch ohne die Erbschaft angepackt hätte. Zudem versuche sie, alle Ortsteile gleichberechtigt zu behandeln und aus der Erbschaft Projekte mit hoher Förderung und geringem Eigenanteil zu realisieren. Ein solches stellte sie auch für Waltersdorf in Aussicht: Das Flurbereinigungsverfahren, das schon vor zwei Jahren beantragt wurde und mit dem auch der Gehweg- und Gewässerausbau möglich werden soll: „Ich finde, das ist ein guter Ansatz“. Zugleich soll ein Arbeitskreis Vorschläge erarbeiten, die man für Waltersdorf umsetzen will: „Ich verspreche Euch Waltersdorfern, dass wir uns zusammensetzen werden“, so Pampel.