Nach zehn Jahren: Kläranlage in Großkundorf ist fertig

Der Bereichsleiter Abwasser bei der Taweg, Steve Rödel (links), im Gespräch mit dem Verbandsvorsitzenden und Greizer Bürgermeister Alexander Schulze, weiteren Verbandsräten und Vertretern der beteiligten Firmen an der neuen Kläranlage in Großkundorf

Großkundorf. Zehn Jahre lang war das Projekt in Planung, nun ist die Kläranlage in Großkundorf fertig. Darum hat es so lange gedauert.

Was lange währt, wird endlich gut: Nach fast zehn Jahren, die das Projekt schon in der Planung war, ist am gestrigen Dienstagvormittag die Kläranlage in Großkundorf in Betrieb gegangen. Damit sind nun 160 Einwohner des Ortes an die zentrale Abwasserentsorgung angeschlossen. Auf den Tag genau ein Jahr hatte der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg) daran gebaut – der Spatenstich war im Juli 2022 erfolgt.

„Es ist zwar nicht viel zu sehen“, sagte Taweg-Geschäftsleiterin Ines Watzek mit Blick auf die kaum sichtbare Kläranlage an der Buswendeschleife, „aber es war eine lange Geschichte“. Bereits 2010/2011 war im kleinen, zur Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf gehören dem Ort im Zuge des Baus der Ortsstraße das Trink- und Abwassernetz ausgebaut worden. Schon damals gab es den Plan, eine Kläranlage zu bauen, die eigentlich bereits ab 2014 entstehen sollte. Doch die Suche nach dem Grundstück, auf der sie gebaut werden sollte, gestaltet sich um einiges schwieriger als gedacht und konnte erst im Jahr 2015 gelöst werden.

Das führte auch dazu, dass die Fördermittel, die eigentlich eingeplant waren, nicht mehr zur Verfügungen standen, wie Watzek ausführte. Der Zweckverband musste das Vorhaben also im Investitionsplan einordnen und aus letztendlich aus Eigenmitteln finanzieren. Rund 450.000 Euro fielen schließlich an. Es sei die 16. Kläranlage nach dem Stand der Technik im Verbandsgebiet.

Blick in den Technikschacht, viel mehr ist von der Kläranlage oberirdisch nicht zu sehen Foto: Tobias Schubert

Dank für gute Arbeit

Die Taweg-Chefin nutzte die Einweihung der Kläranlage, um sich bei den beteiligten Baufirmen zu bedanken – die Hauptarbeiten hatte die Caspar Bau GmbH um Geschäftsführer Frank Massinger übernommen. Lutz Baldauf mit seinem Forst- und Baumpflegebetrieb hatte sich um die notwendigen Baumfällungen und die daraufhin zu erfolgenden Ersatzneupflanzungen im Gemeindegebiet gekümmert. „Das hat alles sehr gut geklappt“, freute sich Ines Watzek. Auch die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin, Petra Pampel (IWA-Pro Region Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) war glücklich, dass der „lange Weg“ nun hinter den Akteuren liegt. „Nach zehn Jahren ist es endlich soweit“, sagte sie in ihrer kurzen Ansprache. Sie sei froh, dass es nun für die Anwohner Planungssicherheit gebe. Watzek informierte, dass die Betroffenen – die teilweise noch eigene Kleinkläranlagen auf den Grundstücken haben – bereits angeschrieben wurden, damit sie sich nun an die zentrale Abwasserentsorgung anschließen.

Doch die Arbeiten des Zweckverbandes innerhalb der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf sind für dieses Jahr noch nicht zu Ende. In einem Gespräch zu den Vorhaben des Taweg in diesem Jahr hatte Watzek mitgeteilt, dass es im Sommer auch in Teichwolframsdorf weitergehen soll. Dort will man mit der zweiten Ausbaustufe der Kläranlage starten, da die Kapazität für rund 650 Einwohner nicht mehr ausreicht. Sie soll ungefähr verdoppelt werden, wofür der Zweckverband rund 600.000 Euro in die Hand nimmt – inklusive rund 260.000 Euro Fördermittel. Weil die neue Anlage direkt neben der bestehenden gebaut werde, soll es keine größeren Einschränkungen geben