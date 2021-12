Nachgehakt: Waren die Corona-Krawalle von Greiz nur inszeniert?

Greiz. Verschwörungstheoretiker verbreiten einen Zeitungsbeitrag: Sie behaupten, die OTZ habe vor den Spaziergängen in Greiz bereits von verletzten Polizisten berichtet.

Seit Sonntag gehen Verschwörungstheorien zum Polizeieinsatz bei den Corona-Protesten in Greiz durchs Netz. Als Bild wird ein Beitrag der OTZ mit der Überschrift „Großeinsatz wegen angekündigter Corona-Proteste in Greiz – Dutzende Strafverfahren, Böllerwürfe und 14 verletzte Polizisten“ geteilt. Ein dicker Pfeil ist dabei auf das Datum 11.12.2021 und die Uhrzeit 17:46 Uhr gerichtet.

Querdenker verteilen diesen Post gerade in den sozialen Netzwerken und mutmaßen, dass die Zeitung schon vor Beginn der Spaziergänge veröffentlicht habe, dass Polizisten verletzt werden. War also alles nur eine Inszenierung seitens der Polizei, die sogar die Medien vorab informiert hat?

So ergibt sich die Uhrzeit

Mitnichten. „Unser Online-System ändert bei einer Aktualisierung von Artikeln nicht automatisch die Uhrzeit. In vielen Fällen ist dies auch nicht nötig, beispielsweise wenn ein Wort oder ein Komma korrigiert wird“, sagt Sebastian Holzapfel, Chef von Dienst Online der Funke Medien Thüringen. „Wenn wir aber einen Text inhaltlich ändern, beispielsweise weil aus ein paar Hundert am Ende 1500 Demonstranten werden oder ein zunächst friedlicher Protest am Ende doch einen Polizeieinsatz erforderlich macht, müssen wir daran denken, auch die Uhrzeit des Textes anzupassen. Das haben wir in diesem Fall zunächst leider vergessen und erst am Sonntagmorgen nachgeholt.“

Die ursprüngliche Überschrift des Beitrages lautete zum Veröffentlichungstermin „Großeinsatz wegen Corona-Protesten in Greiz“. Diese wurde im Laufe des Abends neunmal mit neuen Informationen, die unser Reporter vor Ort gesammelt hat, aktualisiert. Eine weitere Aktualisierung erfolgte am Sonntagvormittag.

Polizei bei Aufzug im Großeinsatz

Am Sonnabend hatten sich nach Polizeiangaben bis zu 1000 Menschen im Stadtgebiet von Greiz versammelt. Sie verteilten sich dabei auf mehrere Gruppen zwischen 50 und 100 Menschen. Zur Konfrontation kam es, als die Polizei einen sich bildenden Aufzug blockierte. Die Beamten erteilten 108 Platzverweise, leiteten 47 Ordnungswidrigkeiten- und 44 Strafverfahren ein.