Nacht des Sports im „Römer“ in Zeulenroda

Zeulenroda-Triebes. Alle Jugendlichen über 16 Jahren sind am Samstag zur zweiten Sportnacht eingeladen. Es werden viele Sportarten angeboten.

Alle Jugendlichen über 16 Jahre sind eingeladen zur zweiten Sportnacht in den Kinder- und Jugendverein „Römer“, am Römer in Zeulenroda zu kommen. Von 16 bis 23 Uhr findet am 8. Juli der sportliche Start in die Ferien statt. In Kooperation mit dem SV 1975 Zeulenroda, der mobilen Jugendarbeit des Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Landkreis Greiz, sowie des Kinder- und Jugendvereins „Römer“ in Zeulenroda-Triebes wurde die zweite Sportnacht organisiert.

Zusammenfinden zu einer Mannschaft können sich Jugendliche ab 16 Jahre. Aus maximal fünf Teilnehmern müssen sie eine Mannschaft bilden. Gespielt wird in den Sportarten Faustball, Volleyball und Tischtennis. Es wird nach der Mannschaft gesucht, welche in jeder Sportart punkten konnte und nicht nur nach den besten Faust- oder Volleyballern, sondern eben auch im Tischtennis. Die Spieler sollten also ein bisschen anpassungsfähig sein und wenigstens die Sportarten kennen. Im vergangenen Jahr wurde mit großem Erfolg die erste Sportnacht gestartet. In den Herbstferien soll es dann eine weitere Sportnacht für Kinder geben. Anmeldungen sind zu den Öffnungszeiten im Kinder- und Jugendverein „Römer“ unter Telefon: 036628/60266 möglich. Anmeldungen für diese Sportnacht sind auch noch spontan am Samstag möglich.