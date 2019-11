Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachtflohmarkt in Greiz lockt viele Gäste

Dichtes Gedränge gab es am Sonnabend wieder in der Vogtlandhalle Greiz, wo in den Gängen zwischen den Händlerständen teilweise kaum ein Durchkommen war. Grund war der Nachtflohmarkt, der von Marktagentur Mörstedt immer zweimal im Jahr – rund um Ostern und im Herbst – veranstaltet wird. Zwischen 45 und 50 Händler boten dabei wieder ihre Waren feil, wie der Mitorganisator Ronald Mörstedt verriet, die vom Kuscheltier über das Schaukelpferd bis hin zu Computerspielen und afrikanischer Kunst eigentlich alles im Gepäck hatten. „Das Interesse der Greizer an dem Markt ist immer sehr groß“, freute sich Mörstedt über den Andrang der Besucher, die zum Teil schon vor dem Start der Veranstaltung vor der Vogtlandhalle anstanden. Das Veranstaltungshaus sei für den Markt der perfekte Ort und das Team dort sehr entgegenkommend, bedankte er sich für die Unterstützung seitens der Vogtlandhalle.