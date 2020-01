Närrisches „Gelle Hee“ in Greizer Region gerufen

„Ohne Fastnachtstanz und Mummenspiel ist im Februar auch nicht viel.“ Stimmt, der alte Goethe hatte Recht. Und damit die Langeweile nicht in die Zimmer der Orte dringt, die wir bislang nicht genannt haben in unserer Faschingsübersicht, folgen sie heute. Die Devise lautet: Keiner soll in seinem Faschingskostüm heulend in der Stube steh’n. Auf zum närrischen Treiben:

Zeulenrodaer Carnevals Verein

Das Motto der 36. Saison des Zeulenrodaer Carnevals Verein (ZCV) lautet in diesem Jahr „Einmal nach Las Vegas – beim ZCV da geht das!“. Los geht es am 8. Februar um 18 Uhr mit dem Karpfen-Cup. In diesem Jahr stellt der Wettstreit, bei dem der ZCV befreundete Faschingsvereine einlädt, um ihre besten Programmpunkte vorzuführen, den Auftakt. Bisher fand die Veranstaltung immer zum Ende der Faschingssaison statt.

Am 15. Februar, ab 13 Uhr, lädt der Verein zur Konfettiparty – einer Veranstaltung für die kleinen Gäste. Am 16. Februar, ab 12 Uhr, sind die Senioren zum Feiern eingeladen.

Der Weiberfasching findet am 20. Februar um 18 Uhr, statt. Nur die Mädels sind ordentlich vorbereitet, die die Schere im Mieder tragen. Am 21. Februar ab 19 Uhr, wird beim Jugendfasching getanzt und gefeiert. Am 22. Februar wird ab 18 Uhr der ordentliche Faschingssamstag gefeiert, klar bis in den Sonntag hinein.

Am 26. Februar endet die Faschingssaison mit der Schlüsselübergabe am Aschermittwoch, Tränen und Hering. Alle Veranstaltungen finden im Event Center in der Straße der DSF 36 statt.

BCV Berga/Elster - bergaer-carneval-verein

Im Bergaer Clubhaus erschallt es den ganzen Fasching über „Gelle Hee“. Wer sich das merken kann, ist klar im Vorteil So auch beim Silberlocken Karneval am 8. Februar ab 15 Uhr, Nach Kaffee und Kuchen beginnt das Programm um 16 Uhr. Mit der 1. Prunksitzung des BCV am 15. Februar pünktlich ab 20.11 Uhr werden die Narren wirklich losgelassen. Einen Tag später - einer gewisse Schonzeit für die Eltern - schließt sich die Kindersitzung des BCV an um 15 Uhr am 16. Februar. Die 2. Prunksitzung, weil die erste so schön war, ist für den 22. Februar avisiert, wieder pünktlich 20.11 Uhr. Und das Beste kommt zum Schluss: der Rosenmontagsball am 24. Februar, natürlich wieder um 20.11 Uhr.

Teichwolframsdorfer Carnevals Club TCC’84

„Ohne Motto, all ihr Narren, lässt der TCC es krachen“ - das ist das Richtige für’s Kulti und den „Fasching um de fufzsch“ - oder wie man heute so etepetete sagt: Ü 50 Party. Am 15. Februar ab 14 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen und Tanz, dann erheitert das TCC-Programm und danach ist Hüftenschwingen angesagt. Der 22. Februar gehört der Faschingsgala, ebenso im Kulti. Sie beginnt um 19.11 Uhr. Kartenvorverkauf unter Tel. 0176 30440095 am 2. und 9. Februar 10 bis 12 Uhr. Im Hof zum Grünen Tal wird am 25. Februar noch Kinderfasching gefeiert, ab 15 Uhr dürfen auch Erwachsene mitkommen.

Pahrener Karnevals Club

Pahren wird die 48. Saison unter dem Motto „In Afrika die Trommel klingt, der Pahr’ner an der Liane schwingt“ gefeiert. Der Jugendfasching, der Fasching mit der Band Caravan und der Weiberfasching sind bereits ausverkauft. Für den Kinderfasching am 16. Februar um 14.30 Uhr müssen vorher keine Karten bestellt werden.

Für den Galaabend am 22. Februar mit der Band Lautstark sind wie für den Faschingsdienstag am 25. Februar sind noch Karten erhältlich. Die können unter Tel.: 036628 97153 oder per E-Mail unter karten@pahren-hellau.de bestellt werden.

Hohenleubener Carnevals Verein

Für die Veranstaltungen des HCV wird es am 1. Februar von 12 bis 12 Uhr einen Kartenvorverkauf im Reußischen Hof in Hohenleuben geben. Die 37. Saison des Vereins läuft unter dem Motto „Ziert ein Kuss des Narren Mund, geht’s beim Zierkuss wieder rund.“

Der Nachthemdenball des HCV eröffnet am 1. Februar um 19 Uhr, das diesjährige Programm und findet im Simon Gasthof in Wildetaube statt. Alle weitere Veranstaltungen werden im Reußischen Hof zelebriert. Weiter geht es mit der 1. Prunksitzung am 8. Februar ab 19.11 Uhr. Dort wird die auch die Band Brokat auftreten. Die 20. Larv Päräid ist der Jugendfasching des HCV. Los geht es am 14. Februar um 21 Uhr. Hier wird DJ Zedo aus Plauen für Stimmung sorgen. Die 2. Prunksitzung steht am 15. Februar um 19.11 Uhr an.

Am 16. Februar wird ab 14.30 Uhr Spiel, Spaß und Tanz für Kinder geboten. Die 3. und 4. Prunksitzung finden am 21. und 22. Februar jeweils ab 19.30 Uhr statt. Mit dem Rosenmontagsknüller am 24. Februar um 19.30 Uhr endet die Saison des HCV.

Faschingsverein Wöhlsdorf

„In heißt’s Manege frei,... Hund und Sau sind mit dabei!“, lautet das Motto des Wöhlsdorfer Faschingsvereins. Der 1. Fasching wird am 8. Februar um 19 Uhr mit Discothek Nightlife im Gasthof „Goldener Löwe“ gefeiert. Beim 2. Fasching am 15. Februar um 19 Uhr wird DJ Rödi für Stimmung sorgen.