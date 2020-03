Nahverkehrsfirma will rund 1,2 Millionen Euro investieren

Die Mitglieder des Kreistages Greiz haben bei der Sitzung in Weida einer geplanten Kreditaufnahme der RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH zugestimmt. Sie soll eine Höhe von 648.000 Euro haben.

Insgesamt 1,2 Millionen Euro sind im Wirtschaftsplan 2020 für Investitionen vorgesehen, wobei 532.000 Euro als Fördermittel vom Land Thüringen kommen sollen. Angeschafft werden sollen davon drei Standard-Überlandlinienbusse als Ersatzbeschaffung. Zudem soll das rechnergestützte Betriebsleitsystem erneuert werden.

Unter letzteres fällt laut Beschlussvorlage unter anderem die Verkaufstechnik in den Fahrzeugen, die inzwischen 14 Jahre alt sei, oder auch beispielsweise verschiedene Hintergrundsystemen, die in der Vorlage aber nicht näher benannt werden. Der Vorschlag fand die Zustimmung der Kreisräte. Der Landkreis Greiz ist Alleingesellschafter der RVG. Der Wirtschaftsplan, dem die Kreisräte mit der Vorlage ebenfalls zustimmten, war zuvor vom Aufsichtsrat der RVG bestätigt worden. Nach ihm ist für 2020 unter anderem auch die Einstellung eines zweiten Auszubildenden geplant. Ebenso soll die Zahl der Angestellten von fünf auf sechs steigen, die der „Arbeiter“ hingegen von 66 auf 60 fallen. So viele waren es auch 2018 gewesen.