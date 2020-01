Nancy Zaspel ist neue Chefärztin der Wirbelsäulenchirurgie

Am Kreiskrankenhaus gibt es eine neue, eigenständige Abteilung: die Wirbelsäulenchirurgie. Geleitet wird der Bereich von Neurochirurgin Nancy Zaspel.

Die neue Chefärztin arbeitet seit 1. September 2018 in der Greizer Klinik und hat sich auf Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert. Auch Neurotraumatologie und periphere Nervenchirurgie werden von ihr abgedeckt.

Andrang bei Sprechstunde in Greiz ist groß

Die Wirbelsäulenchirurgie als Abspaltung der Neurochirurgie sei in Krankenhäuser beliebt, so Zaspel. Ein Grund ist dabei, dass eine solche Abteilung gewinnträchtig ist. „Es ist kein kleiner Bereich und gut etabliert. Es ist ein Selbstläufer geworden“, sagt die promovierte Ärztin, die durchgängig zwischen 20 und 30 Patienten behandelt. Unterstützt wird sie von Mediziner Abdelsalam Alzawam aus Lybien.

Das Thema Rücken sei in den letzten Jahren immer bedeutender geworden. „Jeder zweite Patient hat Rückenprobleme, einer von zehn einen Befund“, weiß die 42-Jährige, die aus Zwickau stammt. Damit erklärt sich auch der große Andrang bei der Sprechstunde, die sie einmal wöchentlich gibt. Donnerstags zwischen 9 und 15 Uhr bietet sie die an, 30 Patienten nutzen das in der Regel. Ausgebucht ist sie jetzt schon bis April. „Meist stehen Patienten wegen ihrer Beschwerden bereits länger unter Druck. Sie schildern mir ihren Leidensweg, der oft sehr lang ist. Häufig waren sie auch schon in anderen Kliniken“, berichtet Nancy Zaspel. Behandelt werden in Greiz unter anderem Wirbelfrakturen oder -gleiten. Bei Letzterem rutschen die Wirbel gegeneinander weg. Auch chronische Schmerzpatienten, die unter Entzündung der Wirbelsäule zu leiden haben, werden versorgt.

Grundsätzlich könne jeder einen Bandscheibenvorfall bekommen. Ursachen können Fehlbewegungen mit einer großen Last, familiäre Vorbelastung oder schwaches Bindegewebe sein. Dabei sind es keinesfalls nur ältere Leute, die betroffen sind. „Wir haben viele junge Patienten, die schon mit unter 20 einen Bandscheibenvorfall haben“, erzählt die Chefärztin. Mitunter verläuft die Erkrankung so dramatisch, dass die Betroffenen sogar Probleme beim Wasserlassen bekommen. In solchen Fällen könne auch bei den ganz jungen Leuten nur eine Operation helfen.

Nancy Zaspel hat an der Universität Leipzig Medizin studiert. In Zwickau absolvierte sie ihre Assistenzarztzeit im Bereich Unfallchirurgie und Urologie sowie ihre Facharztausbildung im Bereich der Neurochirurgie. Gearbeitet hat sie zudem in der Neuroonkologie, also der Behandlung von Patienten mit Tumorerkrankungen des Zentralnervensystems. Erfahrungen gesammelt hat sie vor ihrer Arbeit in Greiz in der peripheren Nervenchirurgie und bei der Behandlung von akuten Krankheitsbildern des zentralen Nervensystems in der Notaufnahme mit Weiterbehandlung auf der Intensivstation.

Ihre Freizeit verbringt die Medizinerin am liebsten mit ihrer Familie. Entspannen kann die Neurochirurgin am besten beim Basteln mit ihrer vierjährigen Tochter Eva. Zudem liebt sie klassischen Gesang und malt gern Ölbilder.