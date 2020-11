Narren erobern coronakonform die Rathäuser der Region

Coronakonform mit viel Abstand ließ der Greizer Bürgermeister, Alexander Schulze (parteilos), am 11.11 um 11.11 Uhr den Schlüssel zum Rathaus vom Balkon des Gebäudes an einem Seil herunter und übergab damit symbolisch den Narren der Greizer Faschingsgesellschaft die Macht über die Amtsstube für die nächste Zeit.

„Wir wollten nicht alle liebgewordenen Traditionen ausfallen lassen und haben uns deswegen für diesen Weg entschieden“, meinte der Bürgermeister und fand Zustimmung beim GFG-Präsidenten Michael Böttger. Das gilt doppelt, da unbekannt ist, wie die Saison aussehen wird. Man habe noch keine Veranstaltung abgesagt, einen Vorverkauf gebe es aber auch nicht, so Böttger: „Wir hängen derzeit etwas in der Luft.“ Es könne nicht trainiert und sich nicht auf Veranstaltungen vorbereitet werden, wenn diese denn stattfinden. Die Hoffnung sei aber groß, dass man sie zumindest in abgespeckter Form abhalten könne.

Zeulenrodaer hoffen, dass der Spuk bald vorbei ist

Die Präsidenten des Zeulenrodaer Carnevalsvereins (ZCV), Wolfgang Richter, und des Pahrener Karnevalsclubs (PKC), Udo Omnus, hielten viel Abstand zum Stadtoberhaupt, Nils Hammerschmidt (parteilos). Trotz aller Widrigkeiten waren sich alle einig, dass man an der Tradition festhalten müsse.

Eigentlich war schon alles geplant für die Saison. Omnus hatte sogar das Motto mit im Gepäck:

Trotz Corona waren sich Udo Omnus, Präsident des Pahrener Kanevalsclub, Wolfgang Richter, Präsident des Zeulenrodaer Carnevalsverein und Bürgermeister Nils Hammerschmidt einig, dass an der Schlüsselübergabe festgehalten werden muss. Foto: Heidi Henze

„Sommer, Sonne, Arsch verbrannt, mit dem PKC ins Urlaubsland“. Nun musste er aber verkünden: „In Pahren wird es in dieser Saison keinen Fasching geben, leider“.

Richter sagte auch für die Zeulenrodaer Narren sämtliche Faschingsveranstaltungen ab. Man sehe keine Möglichkeit, ohne Gefahr für Mitglieder und Gäste Veranstaltungen durchzuführen. Nun hoffe man, dass der Spuk bald vorbei ist.

Die Pahrener haben sich für die Zwangspause einen ganzen Aufgabenkatalog erstellt. Sie wollen ihr Vereinsheim renovieren. Schließlich feiert Pahren 2021/2022 das 50. Jubiläum des PKC.

In Hohenleuben hat man den Humor nicht verloren

In Hohenleuben hatte es sich der Hohenleubener Carnevalsverein nicht nehmen lassen, die Schlüsselübergabe zu feiern. Auf dem Markt wurde der

Das Prinzenpaar Ruben Hannemann und Nancy Slansky nimmt den Schlüssel des Rathauses in Empfang. Foto: Norman Börner

Schlüssel für das Rathaus aus dem Büro des Bürgermeisters Reiner Stöhr (Bürgerunion Hohenleuben) herabgelassen.

Die Narren haben sich einige Gedanken gemacht, wie der Fasching noch zu retten ist. „Wir werden den Antrag einreichen, dass der Karneval im Februar als systemrelevant gilt. Deshalb wollen wir auch als erstes geimpft werden“, sagte HCV-Vorsitzender Christian Roßram. „Eine andere Idee wäre es, alle unsere Mitglieder zu verheiraten und als einen Haushalt zu führen. So dürfte es auch klappen“, sagte Thomas Grünert. Den Humor scheint man in Hohenleuben nicht verloren zu haben. Ob und wie der Fasching stattfinden kann, ist aber noch offen. Es gebe Überlegungen, ein Open-Air in der Burgruine Reichenfels zu organisieren. In irgendeiner Form soll auch 2021 gefeiert werden. Denn in 37 Jahren sei der Fasching in Hohenleuben nie ausgefallen.