Narren übernehmen in Berga

Berga. Nicht nur in Greiz, Zeulenroda-Triebes, Hohenleuben und Co. haben zum 11.11. die Narren die Macht über das Rathaus übernommen. Auch in Berga wurde coronakonform der Schlüssel zur Amtsstube durch den Bürgermeister, Heinz-Peter Beyer (parteilos, Bildmitte) an den Präsidenten des Berg’schen Carnevals Vereins, Bernd Polster (links), übergeben. Rechts im Bild: Die Prinzessin des Prinzenpaares der 56. Saison, Manuela Keulig. Wie es in der Elsterstadt mit dem Fasching weitergeht, ist unklar. Die Abendveranstaltung am Sonnabend wurde bereits abgesagt. Nun hofft man auf Ende Januar.