Ein Bild aus dem Vorjahr: Teilnehmer am traditionellen Floßrennen auf dem Dorfteich in Zoghaus.

Nasses Vergnügen: Sommerfest mit Floßrennen in Zoghaus

Zoghaus. Am Wochenende laden Feuerwehr und Feuerwehrverein nach Zoghaus ein – Gaudi inklusive.

Die Freiwillige Feuerwehr Zoghaus und der Feuerwehrverein wollen wieder mit ihren Gästen feiern und laden daher am Wochenende zum Sommerfest inklusive des 21. Zoghauser Floßrennens ein. An zwei Tagen – Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli – wird ein buntes Programm vorbereitet, das für alle Gäste etwas bereithalten soll.

Los geht es am Samstag, 17 Uhr, mit dem Festbetrieb, bevor ab 19 Uhr ein Turnier im Bogenschießen organisiert wird. Am Abend steht Disko-Musik mit „Leo’s Disco“ alias DJ Jörg Leonhardt an.

Der Höhepunkt für viele Besucher – das Floßrennen – steigt dann am Sonntag ab 10 Uhr und wird von einem Frühschoppen begleitet. Ab 14 Uhr steht das „Spansaukegeln“ an, ab 15 Uhr wollen die Kleinreinsdorfer Schalmeien aufspielen.

An beiden Tagen ist laut der Organisatoren auch für die Unterhaltung der jungen Besucher gesorgt, die sich unter anderem auf der Hüpfburg austoben oder sich im Bogenschießen probieren können.

Jetzt hofft man nur noch auf zahlreiche Gäste und möglichst schönes Wetter.