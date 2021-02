Naturgenießen

Mein Navigationsgerät im Auto wollte mich diese Woche wieder sehr abenteuerliche Wege im Landkreis Greiz entlang schicken. Nicht immer höre ich auf das Gerät. Denn ich fahre ja kein landwirtschaftliches Fahrzeug, das eben jene Wege nutzen darf, die mein Navi für mich vorgesehen hatte. Aber manchmal hat es mir schon sehr tiefe Einblicke in die Welt des Landkreises beschert. Ich fuhr auf dem Weg von Berga nach Greiz durch anheimelnde Orte wie Waltersdorf mit wunderschöner Fachwerkarchitektur und durch beschauliche Wälder mit enger Straßenführung. Im Kottengrund, durch den der Schlötenbach fließt, im Café Knottenmühle in Neumühle hätte ich gerne verweilt. Doch nein. Kein Café-Besuch möglich derzeit. Lockdown. Und der wurde in Thüringen um eine weitere Woche verlängert! Kaum auszuhalten. Auch für mich nicht. Wie sehne ich mich nach Kultur und geöffneter Gastronomie, um mich mit Freunden treffen zu können oder einen frisch gebrühten Kaffee aus einer der supertollen Espressomaschinen der Cafés trinken zu können. Nada. Geht nicht. Muss mir selbst meinen Kaffee machen mit der French-Press, oder wie ich sie nenne: mit der Runter-Drück-Kanne. Und ich fahre weiter durch die schönen Orte im Landkreis. Es gibt Momente, da hätte ich gern Zeit, um anzuhalten. Die Landschaft ist sehr reizvoll. Ich versuche mich im Vorbeifahren daran zu erfreuen, wenn der weiße Nebel aus den Teichen aufsteigt. Ist ein hübscher Anblick. Einmal gedanklich durchatmen. Stille. Das ist es, was uns allen gerade noch bleibt: Zu sehen und zu fühlen, was es Schönes gibt rings um uns.