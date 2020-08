Das Waldbad in Hohenleuben.

Hohenleuben. Im Waldbad Hohenleuben findet am Sonntag das Neptunfest statt.

Neptunfest in Hohenleuben

Zum Neptunfest wird am Sonntag, 30. August, ab 14 Uhr in das Waldbad in Hohenleuben eingeladen.

Wie Christian Fuchs mitteilt, könnten sich mutige Kinder und jung gebliebene Erwachsene von Neptun und seinem Gefolge taufen lassen. Zudem gebe es für die Kinder Spiele an Land und eine Hüpfburg.

Highlight des Festes seien zwei Wasserlaufbälle, die es ermöglichten, trockenen Fußes über das Wasser zu gelangen. Weiterhin sei ein Imbiss geöffnet.