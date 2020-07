Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Netzschkauer verteilt Ohrwürmer

Greiz. Der Netzschkauer Michael Würker unterhält die Passanten im Greizer Stadtzentrum des Öfteren mit zahlreichen Ohrwürmern.

Er ist seit vielen Jahren als Straßenmusikant unterwegs und bereiste als solcher vor Corona einige Länder der Welt. Ganz besonders freundlich wird er in Russland aufgenommen. „Da reise ich fast jedes Jahr hin. Großen Spaß hat es mir auch im kanadischen Toronto und in Irland gemacht. Wenn ich in Italien oder Österreich Urlaub mache, dann gehen meine Instrumente im Kofferraum des Autos mit auf Tour. “, erzählte er, während er seine Gitarre und die Mundharmonika vor der Greizer Sparkasse einpackte.