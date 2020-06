Reichenbach. Veranstaltungen sind aber erst wieder ab Mitte September geplant, vorher stehen Bauarbeiten an.

Neuberinhaus in Reichenbach ist seit 1. Juni wieder offen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuberinhaus in Reichenbach ist seit 1. Juni wieder offen

Das Neuberinhaus in Reichenbach hat seit dem 1. Juni wieder für seine Besucher geöffnet, wie das Haus nun mitteilt. (Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.)

Nach der elfwöchigen Zwangspause durch die Corona-Pandemie seien nun wieder Veranstaltungen möglich, Kunst könne besichtigt werden und die ansässigen Vereine und Interessengemeinschaften könnten ihre kulturelle Arbeit wieder aufnehmen, schreibt das Neuberinhaus.

Unter Einhaltung des geltenden Mindestabstands von anderthalb Metern, dem Tragen einer Mund-Nasenbedeckung sowie dem regelmäßigen Händedesinfizieren werde das Haus wieder seiner Bestimmung nachgehen können, heißt es weiter. In den Sommerferien würden für Kinder wie gewohnt jeden Dienstag, ab 9.30 Uhr, Kinderfilme gezeigt.

Eine Einschränkung bleibt allerdings, denn der Veranstaltungsbetrieb soll erst Mitte September wieder aufgenommen werden. Hintergrund ist, dass im Neuberinhaus eine Aufzug eingebaut wird und es deswegen derzeit nur eingeschränkte Flucht- und Rettungswege gebe. Das soll behoben werden, bevor es mit Veranstaltungen weitergeht.

Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr

Weitere Informationen und Eintrittskarten gibt es an der Theaterkasse im Neuberinhaus Reichenbach, Telefonnummer 03765/12 188, E-Mail: ticket@neuberinhaus.de oder im Internet unter: www.neuberinhaus.de. Aktuell ist die Theaterkasse am Dienstag von 10 bis 14 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Geplant sind bis Mitte September:

16. September: Erstes Sinfoniekonzert der Saison 2020/2021

18. bis 20. September: Achtes Artrock-Festival

24. bis 27. September: Impuls 2020 (Amateurtheaterfestival)

3. Oktober: Piano Man „The songs of Billy Joel“

10. Oktober: Herkuleskeule

24. Oktober: Selina Tulasoglu und Scusi „Live“

01. November: Sounds of Hollywood

14. November: Ronny Weiland

22. November: Das Neuberin-Ensemble spielt „Othello“

28. November: The Dark Tenor „Winter Lights – Tour 2020“

29. November: Kabarett „Academixer“

5. Dezember: Kess Ballettgala

Das Neuberin-Ensemble spielt das diesjährige Weihnachtsmärchen mit fünf Vorstellungen vom 13. bis 18. Dezember.