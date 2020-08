Neue Ausstellung im Greizer Sommerpalais geplant

Greiz. Daneben stehen in der Kulturstätte noch weitere Termine an, auch eine Autogrammstunde.

Nach der Corona-Zwangspause ist das kulturelle Leben im Sommerpalais Greiz inzwischen wieder losgegangen, natürlich mit verschiedenen Einschränkungen. Für Ende August und September sind nun eine Reihe von Terminen geplant, darunter die Eröffnung einer neuen Ausstellung und die Kinderschlössertage, wie das Sommerpalais nun mitteilt.

Den Anfang macht eine besondere Aktion zum Ende der Schau „Sagen Sie jetzt nicht, das ist Kunst…“ mit Karikaturen von Dirk Meissner. Am letzten Tag der Ausstellung, dem 30. August, können bis 17 Uhr die Werke des Zeichners betrachtet werden. Zudem soll er zwischen 14 und 16 Uhr auch selbst anwesend sein und will Karten und Bücher signieren.

Ab 5. September ist dann im Sommerpalais eine neue Ausstellung zu sehen. Sie läuft unter dem Titel „Himmel und Hölle - Andreas J. Mueller zum 70.“ und feiert den Geburtstag des namensgebenden Karikaturisten. 1950 in Leipzig geboren, studierte Andreas J. Mueller von 1970 bis 1975 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. 1972 bis 1976 zeichnete er unter anderem für Eulenspiegel und Leipziger Volkszeitung, danach wirkte er als Buchillustrator, Autor, Comic- und Trickfilmzeichner. 1977 initiierte er die Ausstellungsreihe Karicartoon in Leipzig und war von 1981 bis 1987 Vorsitzender der Sektion Karikatur und Pressezeichnung DDR-Süd im Verband Bildender Künstler. Nach seiner Republikflucht arbeitete er von 1988 bis 1995 als freischaffender Künstler in München. Danach kehrte er zurück nach Leipzig, war von 1995 bis 2013 Kurator im Kamera- und Fotomuseum Leipzig und ab 2014 Direktor des Deutschen Fotomuseums. Zudem war er 1997 Gründer und bis 2013 Kurator der Biennale der satirischen Zeichnung Leipzig – Karicartoon. Die Schau wird am 5. September, um 11 Uhr eröffnet, der Künstler soll anwesend sein.

Zuletzt stehen am 20. September, 14 bis 17 Uhr, wieder der Kinderschlössertag an. Begleitend zur Ausstellung „Her Royal Highness Princess Elizabeth – 250. Geburtstag einer leidenschaftlichen Sammlerin“ haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, sich mit Basteltechniken zu beschäftigen, die zu Elizabeths Lebzeiten schon ausgeübt wurden. Es gibt die Möglichkeit, Scherenschnitte zu fertigen, aber auch sich mit Paper filigree – der momentan als Quilling wieder angesagten Technik – zu beschäftigen. Außerdem können sich die Gäste als kleine Modedesigner ausprobieren und neue Gewänder gestalten. Und wer sich auf Elizabeths Spuren begeben möchte, kann mit einem Entdeckerbogen durch die Ausstellung streifen und detektivisch Fragen lösen.