Neue Ausstellung in Greiz: Der Natur mit Haut und Haar ausgeliefert

Greiz. Landschaftsmaler Michael Krause aus Greiz stellt ab Freitag, 6. Oktober, auf dem Oberen Schloss aus.

Im Museum im Oberen Schloss Greiz wird eine Sonderausstellung mit Arbeiten von Michael Krause unter dem Titel „Landgänge“ gezeigt. Eröffnung ist am Freitag, 6. Oktober, 18 Uhr.

„Die Natur, oder was wir dafür halten, ist für uns durchaus etwas Fremdes. Unser Naturverhältnis ist ein vielfach gebrochenes. Auch wenn wir nach wie vor ein Teil der Natur sind, haben wir uns doch weit von ihr entfernt“, so der Künstler. Der Landschaftsmaler versuche, auf etwas altmodische Art, sich durch Anschauung der Natur zu nähern. Er tut dies mit einer gewissen Langsamkeit. „Maler ergreifen die Welt, indem sie betrachten. Sie bleiben auf Distanz, auf Beobachterposten und machen sich ihr Bild von der Welt“, so Michael Krause.

In der Natur die Natur malen: Der Künstler bei der Arbeit. Foto: Michael Krause

Motive aus der näheren Umgebung, von der Ostsee und aus Dänemark

Michael Krause bezeichnet sich als Pleinairmaler – mit Skizzenblock, Aquarellkasten, Leinwand und Feldstaffelei liefert er sich der Natur mit Haut und Haar aus. Die Lebendigkeit und Kraft wird in seinen Werken durch die Begrenzung der bewussten Konstruktion zugunsten des Augenblicks der Empfindung spürbar. „Ich will ein Stück Natur aus dem großen Zusammenhang lösen, lasse mich in das Motiv hineinziehen, arbeite an dieser und jener Stelle und mit jedem Pinselstrich wird deutlicher, was innerhalb und was außerhalb des Bildes liegt. Die Grenzen meiner Leinwand sind die Grenzen meiner Welt. Der Ausschnitt verdichtet sich, die restliche Umgebung verliert an Bedeutung, die Arbeit ist im Fluss. Das geht so ein paar Stunden, bis ein Ergebnis sichtbar wird. Die Anspannung weicht einer gewissen Zufriedenheit.[…] Ich male nicht im Vorübergehen, sondern setze mich fest.“

Die Ausstellung zum 60. Geburtstag des Greizer Künstlers führt in die Natur der näheren Umgebung, zur Ostsee und nach Dänemark. Sie ist aber vor allem eine Einladung, sich der emotionalen und sehr persönlichen Auseinandersetzung des Künstlers mit der Natur zu öffnen, ihn bei seinen malerischen Landgängen zu begleiten und den hoch emotionalen Moment, der auf der Leinwand gebannt wurde zu entdecken und zu sehen.

Die Ausstellung läuft bis 5. November.