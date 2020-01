Neue Heimat entdeckt oder zur alten zurückgekehrt

Im Vogtland lässt es sich gut leben. Das finden zunehmend auch Leute, die zuvor noch keinen Kontakt in die Region hatten. Das zumindest hat Jan Popp beobachtet.

Er ist in Greiz Immobilienmakler und darüber hinaus Regionalsprecher des Immobilienverbands Deutschland für die Region Greiz/Zeulenroda-Triebes. Popp erzählt beispielsweise von Hamburgern, die 20 Jahre in Spanien gelebt haben. Unter anderem, weil dort das Gesundheitswesen „miserabel“ sei, wollten sie zurück nach Deutschland. „Sie haben eine schöne Gegend zum Wandern gesucht und sie hier gefunden“, freut sich der Greizer, der von den Hamburgern weiß: „Sie fühlen sich hier sauwohl.“

Lärm und Hektik der Großstadt entkommen

Jan Popp berichtet auch von einer Familie aus Potsdam, die jetzt in Kleinreinsdorf lebt. Sie wollten Lärm und Hektik der Großstadt entfliehen, außerdem seien die Mieten dort extrem hoch. Und sie sehnten sich nach einem Garten. Den haben sie sich gekauft und nach der ersten Wanderung durch die Gegend beschlossen, dass ihre neue Heimat das Ostthüringer Vogtland wird.

Popp kennt auch ein junges Paar, das sich entschlossen hat, in die Heimat zurück zu kommen. Elsterberg soll es sein, aufgrund der geänderten Arbeitsmarktsituation sei das auch jobtechnisch kein Problem. Bislang hat er in Erfurt, sie in Dresden gearbeitet.

Heimatliebe bewege auch Senioren zum Umzug. „Viele sind in den 90-ern abgehauen. Jetzt sind sie Rentner und wollen im Alter wieder nach Greiz“, erzählt Jan Popp. Verlassen haben sie ihre Heimat meist wegen der Arbeit, doch die Sehnsucht nach dem eigentlichen Zuhause sei nie vergangen. Der Immobilienfachmann hat auch mit einer Frau aus Österreich Kontakt, die zurückgekehrt ist und das kulturelle Leben hier genieße. „Sie findet es beschämend, dass die Greizer immer sagen, hier ist nichts los“, so Popp.

Es seien aber nicht nur ältere Leute, die zu den Wurzeln zurückkommen, sondern auch junge Familien. „Oftmals merken sie, dass es ohne die Großeltern in der Nähe eben nicht geht“, weiß er. Hinzu komme, dass gerade in Großstädten wie München die Mieten exorbitant hoch sind. Da helfe es dann auch nicht viel, wenn sie dort mehr verdienen als hier.

Seit fünf Jahren beobachtet Jan Popp den Trend, dass die Region von immer mehr Leuten als äußerst lebenswert angesehen wird. Wir wollen deshalb in den nächsten Wochen und Monaten ein paar von ihnen vorstellen. Wenn Sie uns Ihre Geschichte erzählen wollen, dann melden Sie sich doch einfach per E-Mail unter greiz@otz.de.