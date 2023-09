Die Cossengrüner Freizeitsänger kurz vor ihrem Auftritt beim Brunnenfest in der Eichleite Greiz

Neue Ideen für Spielplatz in Obergrochlitz gesucht

Greiz. In der Eichleite wird das Brunnenfest gefeiert, im Ortsteilrat spricht man über die aktuellen Probleme der Einwohner.

„Wenn alle Brünnlein fließen...“, schmetterten die Cossengrüner Freizeitsänger passend zum Auftakt des Brunnenfestes im Greizer Wohngebiet Eichleite.

Bereits am Nachmittag stellten sich viele Besucher ein, die Kinder hatten ihren Spaß mit dem Ballonkünstler Jens Lorenz, Fans historischer Motorräder konnten eine knallrot lackierte DKW, Baujahr 1928, mit sieben PS betrachten. Nicht minder interessant waren die 11,5 PS starke MZ 150TS, Baujahr 1979, und die 250er MZ-Werks- Sportgeländemaschine, die es zu sehen gab.

Am Abend vor dem Fest hatte der Obergrochlitzer Ortsteilrat zur Einwohnerversammlung eingeladen. Ortsteilbürgermeister Holger Steiniger (Linke) informierte die Teilnehmer über aktuelle Themen aus den Ortsteilen Caselwitz, Obergrochlitz und Eichleite.

So trafen sich kürzlich etwa zehn Eltern mit ihren Kindern auf dem Obergrochlitzer Spielplatz, um über Vorschläge für eine bessere Gestaltung zu sprechen – zum Beispiel eine neue Anlage mit Rutsche für Kleinkinder. Die bisherige Rutsche soll erhalten bleiben, aber eine Überdachung erhalten, damit sie auch bei Sonneneinstrahlung genutzt werden kann: „Wenn es Vorschläge für den Spielplatz Eichleite oder auch für Caselwitz geben sollte, dann nimmt dies der Ortsteilrat gern entgegen“, so Steiniger.

Neuer Gehweg dauert noch

Auch die Rufbus-Anbindung an die Eichleite und Caselwitz war Thema. Man sei dazu im Gespräch mit der PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz und zuversichtlich, so Steiniger.

Weiter informierte er über den aktuellen Stand des Baugeschehens in der Zufahrt zur Carolinenschule und dem Wohngebiet Schleuße. Es gäbe diesbezüglich derzeit Gespräche der Caspar Bau GmbH mit dem Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg), der Energieversorgung Greiz und der Stadtverwaltung, um die Möglichkeiten für einen neuen Gehweg auszuloten. Dazu müsse eine Verrohung des Straßengrabens erfolgen – was aber erst im nächsten Jahr in den städtischen Haushalt eingestellt werden könne.

Abschließend lud er alle Einwohner zum Familienwandertag am 21. Oktober, ab 10 Uhr, ein – der gemeinsam mit der Kirchgemeinde Caselwitz zu deren Jubiläum organisiert wird. Außerdem erinnerte er an die Sitzungen des Ortsteilgremiums an jedem zweiten Mittwoch im Monat.