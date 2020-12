Neue Ladesäule auf Marktplatz in Elsterberg

Der Ausbau des kommunalen Ladenetzes schreitet nicht nur in Thüringen voran. Auch in Elsterberg im sächsischen Vogtlandkreis ist nun eine neue Ladesäule für Elektromobile in Betrieb genommen worden – sie wurde von der Teag-Netztochter Ten Thüringer Energienetze GmbH errichtet.

Die Ladesäule steht direkt auf dem Marktplatz im Zentrum der Kleinstadt. Der Standplatz der Ladestation ist damit besonders praktisch für Besucher und Touristen, die den verkehrsgünstig in der Innenstadt gelegenen Parkplatz bevorzugt nutzen, heißt es.

Bei der Ladesäule handele es sich um ein Standard-Modell mit zwei Ladepunkten. Es könnten so bei Bedarf zwei Fahrzeuge gleichzeitig tanken – als Ladeleistung stünden zweimal 22 Kilowatt zur Verfügung.

Die neue Ladestation wurde im Zuge des landesweiten Landenetzprojektes der Thüringer Stadtwerke und Energieversorger errichtet, welches bereits Anfang 2017 gestartet worden ist. Der Elsterberger Bürgermeister Sandro Bauroth (FDP) stellte im Jahr 2019 den Antrag, auf dem Marktplatz eine solche Ladesäule zu errichten.

„Wir freuen uns sehr, dass die Ladesäule trotz der schwierigen Lage in diesem Jahr installiert wurde und damit die städtische Infrastruktur aufgewertet werden konnte“, so Bauroth.