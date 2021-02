Neue Methoden für Musikunterricht

Greiz. Derzeit wird viel über die negativen Folgen der Corona-Pandemie geredet. Doch es gibt neben vielfältigen Einschränkungen auch positive Nebeneffekte. Von der Entwicklung des Online-Unterrichts und der Methodik weiß der Leiter der Kreismusikschule Greiz Jens Hufenbach zu berichten.„Noch in der Woche des ersten Lockdowns März letzten Jahres haben einige Kollegen sofort Online-Unterricht vorgeschlagen“, erzählt Ingo Hufenbach. In derselben Woche habe das damals ein Kollege ausprobiert, „und es hat funktioniert.“ Inzwischen blickt das Team der Musikschule Greiz auf einige Monate Erfahrung mit dem Fernunterricht zurück. Etwa 70 Prozent des angebotenen Unterrichts für etwa 500 Schüler fanden während des ersten Lockdowns online statt. „Inzwischen ist es sogar noch mehr“, sagt der Musikschulleiter. Es gebe nur einzelne Kollegen, die sich nicht mehr in diese Form des Unterrichtens einarbeiten wollten, wie beispielsweise eine Kollegin, die schon über 80 Jahre alt sei. Gruppenunterricht könne derzeit gar nicht stattfinden. Besonders für die Tanzgruppen sei das bitter.

Trainingsvideos geplant

130 Tanzschüler trainieren normalerweise in verschiedenen Gruppen klassischen Bühnentanz in Disziplinen wie etwa Ballett oder Modern Dance. „Undenkbar gerade“, sagt Ingo Hufenbach. Dennoch sei eine Notlösung in Sicht. Trainingsvideos für den Youtube-Kanal der Musikschule sollen gedreht werden. „Noch in dieser Woche wird begonnen. Wir werden darüber berichten“, sagt Ingo Hufenbach. Er selbst unterrichtet Jazz- und Pop-Gesang. Ich bin zu hundert Prozent ausgelastet mit meinem Online-Unterricht. Weil es schwierig sei, Gesang während einer Video-Konferenz wirklich gut beurteilen zu können, lasse er sich Ton-Aufzeichnungen von seinen Schülern schicken. „Die höre ich mir vorab an und dann sprechen wir darüber.“ Dieses Werkzeug der Aufzeichnung habe sich als ein wertvolles Instrument zur Selbstkontrolle entwickelt. „Eine Schülerin erzählte mir begeistert, wie viel sie durch das Aufzeichnen noch lernen könne, bevor sie mir die Datei überhaupt schickt“, erzählt Ingo Hufenbach. Zwar habe er auch schon vor Corona gewusst, dass das eine gute Methode für den Unterricht sei, „aber die eingefahrenen Gleise zu verlassen, ist nicht so einfach. Das braucht manchmal einen Anstoß.“ Das sei im Übrigen ein positiver Nebeneffekt dieser Pandemie. Die Digitalisierung und das Einführen neuer Methodik wurde beschleunigt. Selbstkontrolle verbessert. „Wir haben Tablets und Kameras für die Musikschule angeschafft. Diese werden wir auch nach Corona einsetzen, sofern das sinnvoll ist.“ Zum Beispiel sei das Aufzeichnen der Körperhaltung des Musizierenden sehr hilfreich. „So können die Schüler selbst besser wahrnehmen, wo sie noch nachbessern müssen“, sagt der Musikschulleiter. „Beim Musizieren oder Tanzen entwickelt der Interpret Emotionen, die in das eigene Empfinden einfließen. Das Gehirn ergänzt Fehlendes oder korrigiert auch mal einen falschen Ton.“ Durch ein zwischengeschaltetes, neutrales Medium wie Kamera oder Audioaufnahmegerät werde eine nüchterne Selbstkontrolle erst möglich. Daher soll diese Methodik nach Corona beibehalten werden.„Doch der Online-Unterricht ersetzt keinesfalls den Präsenzunterricht“, betont Ingo Hufenbach ausdrücklich. Der direkte Austausch sei doch viel intensiver. „Und was gibt es Schöneres, als in einer Gruppe zu musizieren?“ Letzteres liege aus seiner Sicht noch in sehr weiter Ferne, so wie sich die Pandemie und vor allem die Mutationen entwickelten.