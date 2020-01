Neue Schau in Greiz – aus traurigem Anlass

Das Jahr 2019 war kein gutes für die Freunde der Karikatur. Innerhalb kurzer Zeit verstarben mit Lothar Otto, Achim Jordan und Andreas Prüstel gleich drei Künstler, die dem Sommerpalais Greiz über Jahre und Jahrzehnte verbunden waren. Eine Gedenkausstellung in den Räumen des Schlosses erinnert seitdem an die Zeichner. Tragischerweise ist nun eine weitere hinzugekommen.

Mehr als 1200 Blätter für die Greizer Sammlung

Denn am 31. Dezember verstarb der Chemnitzer Karikaturist Rainer Bach, der ebenfalls zu jenen Künstlern gehört, die über viele Jahre enge Bande zum Sommerpalais knüpften. Er nahm an vielen Biennalen und Triennalen teil, schenkte dem Satiricum im Sommerpalais 2006 eine umfangreiche Sammlung von rund 1200 Blättern aus seiner Feder und tat das gleiche nochmal 2015 mit den Werken der Ausstellung „Heiter bis froschtig“.

Einige dieser Stücke sind nun in einer Gedenkausstellung zusammengefasst, in der man seit Dienstag an den Karikaturisten erinnert. In der Beletage ist ein Querschnitt durch sein jahrzehntelanges Schaffen zu sehen, auch einige der stilistisch unverkennbaren und eigenwilligen Werke, mit denen er viele Anerkennungen und Preise auf Cartoonfestivals in aller Welt bekam.

Eines der Werke des verstorbenen Rainer Bachs, der sich als Cartoonist und Froschsammler bezeichnete. Foto: Tobias Schubert

Dass Bach eine Liebe zu Fröschen hegte, ist in vielen der Zeichnungen offenkundig. Er habe sich gerne als Cartoonist und Froschsammler bezeichnet, erinnert sich Pia Büttner vom Sommerpalais. Doch natürlich geht es nicht um eine naturalistische Darstellung der Tiere. Sie erhalten viele menschliche Eigenschaften und halten so der Gesellschaft auch den Spiegel vor.

Bemerkenswert sind auch die Stücke, die der sogenannten Mail-Art („Briefkunst“) zuzuordnen sind. Einzelne Exemplare dieser karikaturhaft verzierten Karten und Briefe, die auch in ungewöhnlichen Formen daherkommen, sind auch in der Schau zu sehen. Mit frechen Strich und viel Witz verziert, waren einige von ihnen auch direkt an das Sommerpalais adressiert.

Doch diese Schau ist nicht die einzige, die Besucher derzeit im Sommerpalais sehen können. Nach wie vor wird an Otto, Jordan und Prüstel erinnert. Weiterhin besucht werden kann auch die „große“ Ausstellung „Der doppelte Erich“, die sich Erich Kästner und Erich Ohser widmet. Ohser, den viele unter seinem Pseudonym e.o.plauen und als Erfinder der Vater-Sohn-Geschichten kennen werden, illustrierte drei Lyrikbände Kästners mit seinen kritischen, tiefsinnigen und zum Teil frivolen Zeichnungen. Zu sehen sind alle Zeichnungen aus den drei Gedichtbänden und andere Stücke. Die Ausstellung ist eine Leihgabe der e.o.plauen-Stiftung und wurde mit Originalen der 1920-er und 1930-er Jahre aus dem Depot der Sammlung im Sommerpalais ergänzt.

Und natürlich schaut man im Schloss auch schon auf die nächsten Wochen und auf die nächste Ausstellung. Sie soll am 8. Februar eröffnet werden und sich dem Zeichner und Karikaturisten Dirk Meissner widmen. Schon während des Studiums veröffentlichte der 1964 in Aachen Geborene erste Zeichnungen, später wurde er unter anderem mit Werken in der Leipziger Volkszeitung, der Süddeutschen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bekannt. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht und erhielt etliche internationale Auszeichnungen. Deswegen soll auch er nun eine Ausstellung erhalten, die unter dem Titel „Sagen Sie jetzt nicht, das ist Kunst“ steht.

Die Gedenkausstellung an Rainer Bach ist noch bis 24. Mai im Sommerpalais zu sehen. Die Schau in Erinnerung an Lothar Otto, Achim Jordan und Andreas Prüstel wird noch bis 2. Februar gezeigt. Das gleiche Datum gilt für die Schau Der doppelte Erich. Das Sommerpalais ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet, montags ist geschlossen.