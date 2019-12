Neue Schau in Obergeißendorf

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Schau in Obergeißendorf

Zum Hoffest in der keramischen Werkstatt Obergeißendorf waren die Gäste zu einer besonderen Vernissage eingeladen. Anlässlich „30 Jahre Mauerfall“ hatte der Geraer Hans-Joachim Hirsch 30 Arbeiten zu seinen „Grenzgängen“ ausgewählt, wie Familie Laser von der keramischen Werkstatt berichtet. 30 Fotos entlang der Mauer in der Zeit von 1967 bis 1990 aufgenommen, werden nun bis Ende Februar in der Scheunengalerie zu sehen sein. Nach der Eröffnung unterhielten sich die Besucher mit dem Künstler Hans-Joachim Hirsch. Der Fotograf erläuterte einige wichtige Fakten zu den Grenzanlagen und beantwortete Fragen zu den einzelnen Arbeiten beim Ausstellungsrundgang. Sichtlich berührt von den Zeitdokumenten zeigten sich einige Besucher.

Besinnlich ging es während der ganzen Zeit in der Töpferei zu. Bei Kerzenschein und gebrannten Mandeln konnten die Besucher die Seele baumeln lassen und sich in Ruhe Bilder und keramische Objekte anschauen. Natürlich fand auch der eine oder andere noch ein passendes Geschenk aus einer großen Auswahl. Als es weniger stürmisch wurde, konnte der Töpfermeister Ludwig Laser einen Raku-Brand vorführen. Dabei „flogen“ viele kleine Engel in die Späne neben Lichthäusern und großen Schalen. Die alte asiatische Brenntechnik des Rakubrandes wurde erklärt und nach dem Putzen der gebrannten Werke, kamen die Engel mit allen anderen Objekten zum Trocknen auf den Ofen.

Die Ausstellung kann man während der Öffnungszeiten der keramische Werkstatt in Obergeißendorf besucht werden. Es wird gebeten, dafür einen Termin zu vereinbaren: Telefonnummer: 036623/21 272.