Neue „Tanz(un)artige“ in Greiz gesucht

Greiz. Am 30. September wird in die Greizer Rödel-Halle zum Schnuppertraining eingeladen.

Ein lang ersehnter Termin steht in Kürze im Kalender der Kreismusikschule Bernhard Stavenhagen. Die Neuaufnahme der Tanzklassen „tanz(un)art“ findet am Donnerstag, 30. September, von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Turnhalle Kurt Rödel in Greiz statt.

Angesprochen sind besonders bewegungsfreudige Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren. Unter der Betreuung der Tanzpädagogen können sich die Kinder ausprobieren, Informationen über die regelmäßigen Trainingszeiten, die organisatorischen und praktischen Abläufe werden an diesem Tag gegeben.

Vom klassischen Tanz bis zum Jazz

Ob Weihnachtsmärchen, Tanzgala oder Kinderfest im Krankenhaus – die Tänzer der Kreismusikschule begeistern immer wieder aufs Neue. Genadij Skorobogatovas, Leiter der Tanzklassen, hofft nun auf Verstärkung seiner Klassen. Mitbringen müssen die Eleven lediglich Mut und Begeisterung für den Tanz. Es sei mitunter erstaunlich, welch verborgenes Talent in so manchem Kind oder Jugendlichen schlummert.

Skorobogatovas stammt aus Litauen und wurde 1992 als Balletttänzer am Geraer Theater engagiert. Dort arbeitet er später auch als Choreograph, Trainings- und Ballettmeister. Jahrelang war er erster Solist in Gera, hat später bei Inszenierungen wie dem Zauberer von Oz, Tango-Impressionen oder Nonsens und Lady’s Night mitgewirkt. Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen das Tanzen beizubringen, sei eine spontane Idee von ihm gewesen, die er in Greiz umgesetzt hat. Der Tänzer war begeistert und so war die Entscheidung für Greiz gefallen.

Vom klassischen Tanz über Jazz bis zu Modern Dance und kreativem Kindertanz – das Repertoire von Genadij Skorobogatovas ist umfangreich. Und er setzt seine Vorstellungen inzwischen seit vielen Jahren erfolgreich in Greiz um. Dabei sei es ihm besonders wichtig, dem Nachwuchs ein Gefühl für Rhythmik, körperliche Kombinationsfähigkeiten und Kondition zu vermitteln.

Wer Fragen schon im Vorfeld der Aufnahme am Donnerstag hat, kann sich gern unter Telefon 03661/21 16 oder per E-Mail an info@kms-greiz.de melden.

Eindrücke von den Aufführungen der Tanzklassen gibt es auf dem Youtube-Kanal der Kreismusikschule.

Kontakt zu Genadij Skorobogatovas unter der Telefonnummer: 0173/2 12 62 48.

