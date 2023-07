Neuer Chefarzt am Greizer Krankenhaus

Greiz. Saeid Panahi Khezri steht ab sofort dem Röntgendiagnostischen Zentrum vor.

Saeid Panahi Khezri wurde zum neuen Chefarzt des Röntgendiagnostischen Zentrums der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH berufen. Zuvor war der 39-Jährige seit Oktober 2021 als Sektionsleiter in der hausinternen Radiologie tätig. Vor seiner Zeit in Greiz arbeitete er am Universitätsklinikum Jena im Institut für Radiologie, Abteilung Neuroradiologie.

„In meiner Eigenschaft als Chefarzt werde ich versuchen, die Diagnostik und die Möglichkeiten der Therapie in meinem Bereich weiterzuentwickeln“, beschreibt Panahi Khezri seinen Anspruch in der neuen Funktion. Wohl wissend, dass die Aufgaben im Röntgendiagnostischen Zentrum sehr komplex sind. „Das Fachgebiet der Radiologie umfasst ein sehr breites Diagnostik- und Behandlungsspektrum, beginnend mit der Notfalldiagnostik bis hin zur Therapie von Aneurysma- und Tumor-Patienten“, so der Chefarzt.

Radiologie als Basismedizin

Die Radiologie im Kreiskrankenhaus Greiz ist auf die therapeutischen Schwerpunkte der Hauses – der Notaufnahme und Notfallmedizin, der Inneren Medizin, den chirurgischen Abteilungen, der Schmerztherapie, dem Gefäßzentrum, der Gynäkologie und der Urologie – ausgerichtet. Neben der konventionellen Röntgendiagnostik sind in der Radiologie auch Untersuchungen und Verfahren wie Durchleuchtung, Angiographie, Mammographie, Magnetresonanztomographie (MRT) und Computertomographie (CT) möglich.