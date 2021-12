Neuer künstlerischer Leiter schaut sich Greiz an

Greiz. Jan Baake besichtigt zum ersten Mal seine zukünftige Wirkungsstätte beim Theaterherbst.

Nachdem sich der Greizer Theaterherbst kürzlich neu aufgestellt hat, einen neuen Vorstand inklusive neuem Vorsitzenden wählte und auch der langjährige künstlerische Leiter Martin Heesch mit Jan Baake einen Nachfolger fand, war dieser nun zum ersten Mal zu Besuch in seiner zukünftigen Wirkungsstätte, wie der Verein mitteilt.

Der neue künstlerische Leiter des Greizer Theaterherbstes habe sich einen ersten Eindruck verschafft, schreibt der Verein. Neben dem persönlichen Kennenlernen des Vorstands und der Projektmanagerin Daniela Weinbrecht stand vor allem das Besichtigen ehemaliger Spielorte auf der Agenda.

Erste Ideen für Ganzjahreswerkstatt

So zeigten die Vorstandsmitglieder dem in Brandenburg lebenden Regisseur insgesamt 16 Gebäude und Plätze, darunter die ehemalige Getreidefabrik, die Gottesackerkirche oder den Schlossgarten. Fachkundig begleitet wurden sie von Julia Kopa, welche sich seit sieben Jahren für die Technik verantwortlich ist. Sie erläuterte an den verschiedenen Orten die jeweiligen technischen Möglichkeiten und Tücken.

Jan Baake nutzte den Tag zur Inspiration und Ideenfindung. Angereist war er mit einem befreundeten Dramaturgen. Schon bald wolle er das Motto des nächsten Theaterherbstes festlegen. Auch für die im Frühjahr startende Ganzjahreswerkstatt erläuterte er eine grobe Idee.

Besonders angetan war der Regisseur von der Schönheit des Oberen Schlosses. Dennoch inspirierten ihn auch viele andere der ehemaligen Spielorte und zugehörigen Geschichten.

Jazzwerk für Mai geplant

Jan Baake folgt auf Martin Heesch, der das Festival die vergangenen sieben Jahre leitete. Neben dem Greizer Theaterherbst, der wieder ab dem 16. und bis zum 25. September 2022 geplant ist, will der Verein auch wieder das Greizer Jazzwerk veranstalten, das in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Pandemie ausfallen musste. Stattfinden soll es vom 19. bis 22. Mai unter Leitung von Ronald Weise. Interessenten für eine Teilnahme an den Werkstätten könnten sich ganzjährig im Büro oder über die Internetseite des Theaterherbstes melden.

Jan Baake wurde 1974 in Suhl geboren und wuchs in Jena auf. Nach dem Abitur 1993 studierte er zunächst Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie Philosophie und Theaterpädagogik in Leipzig. Von 1995 bis 1999 studierte er Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn-Bartholdy“ Leipzig und schloss mit Diplom ab.

In den Jahren von 1983 bis 1991 wurde er außerdem von dem Jenaer Pantomimen Harald Seime, der beim Greizer Theaterherbst kein Unbekannter ist, unterrichtet.

Jan Baake arbeitete nach seinem Studium als Schauspieler, Regisseur und Theaterpädagoge unter anderem an Theatern in Rostock, Wien, Zittau, Hamburg, Leipzig, Weimar, Meißen und Plauen. Seit 2005 ist er freischaffend tätig.