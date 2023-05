Neuer Löschzug für Elsterbergs Feuerwehr

Elsterberg. Am Sonntagnachmittag hatten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Grund zur Freude.

In der Greizer Nachbarstadt hat man am Wochenende die Reihe der sommerlichen Festivitäten mit dem Brunnenfest auf dem Marktplatz eingeläutet. Ein buntes Programm konnte die zahlreichen Besucher aus Westsachsen und Ostthüringen bei sommerlichen Temperaturen in beste Feierlaune versetzen. Neben Kultur wurde auch Sport angeboten – beim Elsterberger Stadtlauf am Sonntagmorgen.

Am Sonntagnachmittag hatten dann die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Grund zur Freude. Im Beisein ihrer befreundeten Wehren aus Reichenbach und Greiz konnten sie offiziell ihren neuen Löschzug entgegen nehmen. Bürgermeister Axel Markert dankte bei der offiziellen Übergabe den Fördermittelgebern für deren Engagement zur Anschaffung des modernen HLF 20-Löschzuges.