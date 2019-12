Gerd Elmar König vom Verlag König in Greiz mit dem neuen zweiten Bandt vor der Marienkirche in Greiz, deren Innenausstattung im Gründerzeitstil erfolgte.

Neues Buch zu Greizer Gründerzeitbauten

Kaum eine Zeit hat Greiz wahrscheinlich so geprägt wie die Gründerzeit, in der die Stadt wirtschaftlich florierte und zeitweise sogar zu den reichsten Städten in Europa zählte. Heute erinnern nur noch die historischen Gebäude an dieses Erbe. Der Greizer Verlag König stellt nun den zweiten Band seiner Reihe „Greiz – Stadt der Gründerzeit“ vor, die auch dafür sorgen soll, dass die Bedeutung der Bauten nicht vergessen wird.

Schon im vergangenen Jahr war im Verlag König der erste Band der Reihe erschienen, für die sich Gottfried Rudolf als Autor verantwortlich zeichnet. Rudolf ist in Greiz aufgewachsen und widmet sich seit vielen Jahren der Gründerzeitarchitektur der Stadt. Er publizierte bereits in der Vergangenheit zu diesem Thema.

Mit dem Erfolg des ersten Bandes sei er sehr zufrieden gewesen, sagt Verleger Gerd Elmar König. Nicht nur von den Greizern, sondern auch von einer regionalen Leserschaft habe man durchweg eine gute Resonanz erhalten. Deswegen habe man sich auch entschieden, die Reihe fortzusetzen, obwohl ein solches Werk mit seinen 682 Seiten und zahlreichen Farbfotos natürlich auch ein finanzielles Wagnis für den kleinen Verlag darstelle. Produziert wurde zunächst eine Auflage von 500 Stück mit der Option, eine Nachauflage zu erstellen.

Der Autor des Buches, Gottfried Rudolf. Foto: Verlag König

Im zweiten Band nimmt sich Rudolf den vielleicht auffälligsten Gründerzeitbauten in der Stadt an: Kirchen, Villen und Geschäftshäusern. Von den Gotteshäusern in Greiz-Pohlitz, dem Aubachtal oder anderen Plätzen in der Stadt, über die stadtbildprägenden Villen vor allem in der Greizer Neustadt bis hin zu großen, mehrgeschossigen Geschäftshäusern reicht die Bandbreite der Objekte, die im Buch in Wort und Bild vorgestellt wird.

Dabei wird nicht nur die Geschichte der Bauwerke vorgestellt, Rudolf rückt auch immer wieder Details in den Fokus, erklärt Verzierungen oder gibt Informationen über den Architekten und beteiligten Baufirmen, so weit sie sich recherchieren lassen.

Mit dem Buch verfolge er gleich zwei Ziele, sagt Gerd Elmar König. Zum einen wolle er durch die aufwendige Arbeit von Rudolf einen möglichst umfassenden Überblick über die historische Gebäudesubstanz geben, der so vorher noch nicht vorgelegen hätte. Zum anderen hoffe er aber auch darauf, dass sich für die nicht renovierten Gebäude vielleicht noch jemand finde, der sich ihrer annehme.

Im Übrigen soll der zweite Band auch nicht der letzte sein. Wenn alles klappt, wie es derzeit geplant ist, dann soll zum Jahresende 2020 Band drei erscheinen, diesmal zu den Wohnhäusern.

Das erste Mal vorgestellt wird das Buch am Montag, 16. Dezember, ab 18.30 Uhr in der Buchhandlung Bücherwurm in Greiz. Der Autor Gottfried Rudolf zeigt einen Bilder-Vortrag, der über das Buch hinausführt und will im Anschluss auch die Bücher signieren.