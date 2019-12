Die Chefärzte Steffen Volkert und Mike Philipp (links) vom Greizer Krankenhaus freuen sich, ein weiteres medizinisches Gerät in die tägliche Arbeit mit ihren Patienten auf der Intensivstation einbeziehen zu können.

Neues Gerät am Greizer Krankenhaus

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Gerät am Greizer Krankenhaus

Seit wenigen Wochen steht dem Behandlungsteam der Ärzte und Schwestern in der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am Greizer Kreiskrankenhaus eine weitere hochmoderne Möglichkeit des Nierenersatzes zur Verfügung, wie das Krankenhaus nun mitteilt.

Bei diesem Verfahren zum Ersatz der Nierenfunktion werden die kritischkranken Patienten auf der Intensivstation mit einer kontinuierlichen Nierenwäsche behandelt. Diese kontinuierliche Nierenwäsche kommt laut Krankenhaus der ausgefallenen Organfunktion wesentlich näher, als es mit einer klassischen Dialysebehandlung möglich wäre. Sie sei für den schwerkranken Patienten weniger kreislaufbelastend und stelle in der hochmodernen intensivmedizinischen Versorgung der Patienten eine in Deutschland und Europa etablierte Verfahrensweise dar. Im Vergleich zur klassischen Dialyse gehe diese Behandlungsform mit vielfältigen medizinischen und persönlichen Vorteilen für den kritischkranken Patienten einher. Dies sei in großen klinischen Studien nachgewiesen worden.

Die getätigte Investition runde nicht nur die Patientenversorgung in der Intensivmedizin und der Klinik für Urologie und auf hohem medizinischen Standard ab, sondern mache das Krankenhaus Greiz insgesamt auch zukunfts- und wettbewerbsfähig.