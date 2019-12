Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Schwarzbier zur Winterdorferöffnung

Am Freitagabend, 20. Dezember, startet das Greizer Winterdorf hinter der Vogtlandhalle ab 18 Uhr in seine fünfte Saison und kündigte bisher viel Neues an. So wird es um die Pagode, die als Theaterbühne, DJ-Pult oder Band-Areal dient, einen Tanzboden geben, das Lapidarium wurde noch großzügiger mit Holz ausgelegt, um Lücken zu schließen und noch besser gegen kalte Füße vorzubeugen, und um ein Zeltelement erweitert. Jeder Tag hält ein Programm bereit und die Angebote für Kinder wurden erweitert.

Doch es wird auch eine Weltpremiere geben, wie die Veranstalter nun mitteilen, da jemand etwas Neues vorbereitet hat: Von der mehrfach international DLG-goldprämierten Vereinsbrauerei Greiz wird es ein eigenes Schwarzbier geben, das beim Winterdorf verkostet werden kann. Dazu sind alle Interessierten eingeladen.

Programm und Termine unter www.greizer-winterdorf.de