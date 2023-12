Neueste Meldungen aus der Region zum Jahreswechsel

Greiz/Zeulenroda-Triebes Von Online-Veranstaltung bis zum musikalischen Jahresstart

Dem Gründungsmitglied des Greizer Lions Clubs, Mathias Stirkat (rechts), gratulierten anlässlich seines 65. Geburtstages die Vorstandsmitglieder Jörg Hierold (links) und Ulrich Frigo. Der promovierte Zahnarzt gehört seit über 20 Jahren zu den aktivsten Mitgliedern und erinnert sich gern an die vielen Höhepunkte im Clubleben. Die Funktion des Lions-Präsidenten füllte er mit vielen Initiativen im Jahr 2009 aus, als Greiz die 800-Jahrfeier ausrichtete. Dem Lions Club möchte er auch im zukünftig geplanten Ruhestand weiterhin die Treue halten und vor allem seiner Familie mehr Zeit widmen. Der Jubilar freut sich sehr darüber, dass seine Praxis, die er gemeinsam mit seiner Frau Angela Stirkat führt, im Frühjahr von einer Nachfolgerin übernommen wird.

Silvesterraketen nach vorzeitiger Knallerei sichergestellt

Am 28. Dezember gegen 15.25 Uhr wurde die Polizei Greiz darüber informiert, dass in Zeulenroda im Parkhaus des Thüringer Hofs mehrere Jugendliche Alkohol konsumieren und Silvesterraketen steigen lassen. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort 9 Jugendliche fest, wobei zwei Jugendliche im Alter von 18 und 26 Jahren noch angebrochene Packungen an Knallern und Raketen bei sich führten. Die aufgefundenen Böller und Raketen wurden sichergestellt und gegen beide ein Verfahren wegen Verstoß Sprengstoffgesetz eingeleitet.

SRH Hochschule für Gesundheit Gera lädt zu zahlreichen Online-Veranstaltungen ein

Der erste Online-Infonachmittag im neuen Jahr wird am 9. Januar 2024 um 16:00 Uhr stattfinden. Interessierte können sich dabei zum Studiengangportfolio informieren, zudem werden allgemeine Fragen rund um das Studium an der Gesundheitshochschule der SRH beantwortet. In den spannenden Studiengängen der vier Fachbereiche Gesundheit und Soziales, Pädagogik, Psychologie und Therapiewissenschaften erlangen die Studierenden neben Fach- und Methodenkompetenzen auch Sozial- und Selbstkompetenzen. Zudem wurden die Studiengänge gemeinsam mit starken Partnern aus der Gesundheitsbranche entwickelt, sodass von Anfang an die Verzahnung von Theorie und Praxis im Fokus stand. Die SRH Hochschule für Gesundheit ist jedoch nicht nur durch praxisnahe Vorlesungen geprägt, sondern auch durch flexible Studienmodelle, die mit ihrer für die Hochschule typischen Blockstruktur eine optimale Work-Life-Study-Balance bieten.

Senior verletzt sich bei Unfall nahe Krölpa im Landkreis Greiz

Auf der Landstraße zwischen Auma und Krölpa kam es am Donnerstag, 28. Dezember, gegen 14.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 73-Jähriger fuhr in Richtung Krölpa und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich dabei und kam in einem angrenzenden Feld zum Liegen. Der 73-jährige Fahrer wurde mit Verletzungen ins Klinikum Gera gebracht. Am Fahrzeug entstand ein hoher vierstelliger Sachschaden.

Greiz darf sich auf einen Musical-Höhepunkt für die ganze Familie freuen

Am Samstag, 13. Januar, präsentiert das Theater Liberi „Die Schöne und das Biest- das Musical“ um 15 Uhr in der Vogtlandhalle (ab 4 Jahre). Karten gibt es im Vorverkauf unter: www.theater-liberi.de und an ausgewählten Vorverkaufsstellen

Daniel Heide spielt Beethoven

Am 6. Januar, 19 Uhr, wird im Unteren Schloss in Greiz zu Klaviermusik zum Jahresbeginn eingeladen. Der Weimarer Pianist setzt gleich in der ersten Januarwoche seinen Zyklus aller Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven im Festsaal des Unteren Schlosses fort. Im mittlerweile dritten Klavierabend erklingen Sonaten der mittleren und späten

Schaffensperiode. Neben seiner berühmten „Sturm-Sonate“ mit dem beliebten 3. Satz erklingt neben seiner Abschiedssonate „Les Adieux“ auch die erste seiner drei letzten Sonaten in E-Dur op.109, ein Werk in philosophischer Dimension: „Gesang voll, mit innigster Empfindung“. Tickets gibt es an der Abendkasse.

