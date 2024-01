Neueste Meldungen kurz und knapp

Greiz/Zeulenroda-Triebes und Umgebung Von einer Wanderung der Greizer bis hin zur Abgabe von Wasser- und Bodenproben

Die Mitglieder des Greizer Wandervereins und der freien Wandergruppe treffen sich am 3. Januar um 9 Uhr an der Blumenuhr im Greizer Park. Von dort aus geht es zur Ida Höhe, Hirschwiese, Gommla, Silberloch und weiter. Mittagseinkehr ist im chinesischen Restaurant an der Tannentorfbrücke geplant. Die rund 11 Kilometer lange Wanderung endet an der Tannendorfbrücke.

Niemals Taschen sichtbar in Fahrzeugen liegen lassen

Am 26. Dezember parkte eine 41-jährige Frau ihren Pkw im Krümmetal in Greiz. Als sie nach rund 90 Minuten gegen 15 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stelle sie fest, dass die Seitenscheibe zerstört war und ihre Handtasche entwendet wurde. Da sich in der Handtasche auch ihr Handy befand, konnte der Standort ermittelt werden und die hinzugezogenen Beamten der Polizeiinspektion Greiz fanden die Handtasche in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Der Täter hatte diese auf der Flucht weggeworfen, aber leider das Portemonnaie der Frau mitgenommen. Die Polizei warnt nochmals nachdrücklich davor, niemals in geparkten Fahrzeugen, Taschen jeglicher Art sichtbar liegenzulassen.

Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie untersucht Wasser- und Bodenproben

Wasser- und Bodenproben können zur Untersuchung abgegeben werden Foto: Tobias Schubert

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie, ein eingetragener Naturschutzverein, bietet auf ihren Beratungsveranstaltungen den Bürgern die Möglichkeit, sich zu Fragen der Wasser- und Bodenqualität, der Wasseraufbereitung und einer optimalen Bodendüngung zu informieren. Die Abgabe von Wasser- und Bodenanalysen sind am Dienstag, 9. Januar, in der Zeit von 12.45 bis 13.45 Uhr in Schleiz, im Aus- und Weiterbildungszentrum, Löhmaer Weg 2, möglich.