Neumühler schaffen sich neuen Lager- und Verkaufsplatz

Die Ortsteilbürgermeisterin Pedra Hofmeister (parteilos), vor dem umgebauten Container auf dem Dorfplatz in Neumühle, der nun für Feste und Co. genutzt werden soll.

Neumühle. Der Container soll nun bei Veranstaltungen das abgerissene Gemeindehaus ersetzen. Viel Arbeit geschieht ehrenamtlich in der Freizeit.

Seitdem das ehemalige Gemeindehaus in Neumühle durch das Hochwasser 2013 sehr stark in Mitleidenschaft gezogen und später abgerissen werden musste, fehlte vor allem den ortsansässigen Vereinen ein Anlaufpunkt auf dem Dorfplatz für ihre Feiern und Veranstaltungen. Es gab keine Lagermöglichkeiten vor Ort, Geschirr beispielsweise musste immer von den neuen Räumlichkeiten der Verwaltung auf den Platz hin und her getragen werden.