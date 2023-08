Neumühler setzen wieder die Elster in Flammen

Neumühle. Der Feuerwehrverein im Greizer Ortsteil lädt am Wochenende zum großen Dorffest ein.

Der Feuerwehrverein des Greizer Ortsteiles Neumühle lädt am Wochenende zum beliebten Dorffest im Ortszentrum ein. Am Festplatz an der Elster wird den Besuchern wieder vieles geboten.

So startet das Fest am Samstagnachmittag um 14 Uhr mit einem Sportfest für Kinder jedes Alters. Treffpunkt für alle kleinen Sportler ist die Kletterwand am Dorfplatz. Hintergrund des sportlichen Events ist die Tatsache, dass der Feuerwehrverein seit einiger Zeit eine überaus aktive Abteilung Kindersport hat, bei der auch viele auswärtige Kinder aktiv sind.

Um 15 Uhr startet dann auch der Festbetrieb am Dorfplatz – unter anderem mit dem Kletterturm des Alpenvereines, dem Spielmobil und einer Hüpfburg, mit Ponyreiten für Kinder und der Möglichkeit, sich ein Ruderboot auszuleihen. Um 18 Uhr haben sich die „Berg’schen Carnevalisten“ angesagt, die ein Tanzprogramm aufführen, und ab 20.30 Uhr setzen die Neumühler wieder die Elster in Flammen – nach dem Lampionumzug werden die Fackeln entzündet, die die Elster in ein sphärisches Licht tauchen werden.

Ab 21 Uhr beginnt dann der abendliche und weit in die Nacht reichende Unterhaltungspart mit den „Halbtagshelden“ aus Gera als Liveband und DJ Michael vom „N-Project“.

Um 10 Uhr geht es am Sonntag weiter – mit einem Frühschoppen und einem Feuerwehrwettstreit. „Dabei absolvieren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung lustige Wettkämpfe – so sind die Wehren aus Neumühle, Nitschareuth, Daßlitz, Waltersdorf und einige Sportvereine dabei. Zum guten Schluss gibt es den legendären ,Max’ Kesselgulasch’“, lockt Feuerwehrvereinschef Jens Bräunlich die Besucher an.