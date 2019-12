Neumühles Eigenständigkeit endet nach 60 Jahren

In etwa einer Woche geht ein Stück Neumühler Geschichte zu Ende: Nach 60 Jahren endet die Eigenständigkeit der Gemeinde und sie geht als Ortsteil in der Kreisstadt Greiz auf. So kurz wie dieses Kapitel mit Blick auf die gesamte Neumühler Geschichte gewesen sein mag, so hat sie den kleinen Ort dennoch geprägt, wie Edgar Schwarz und Dieter Fleischmann vom Heimatverein Neumühle berichten.

Eigentlich habe Neumühle in seiner Geschichte weniger Verbindungen nach Greiz gehabt, erzählen die beiden Heimatkundler. Eher habe es seit der Kaiserzeit das Bestreben gegeben, selbstständig zu werden. Doch das sei von den heute zu Neumühle gehörenden Ortsteilen oft gebremst worden, weil sich diese in andere Richtungen orientierten. Nach Waltersdorf etwa oder nach Nitschareuth. Das sei aus der Geschichte entstanden, erklärt Fleischmann. Weil es in Neumühle kaum Landwirtschaft gab, bezogen die Knottenmühle und die Neumühle, aus denen der Ort entstand, ihr Getreide eher aus der Umgebung als aus der Ansiedelung, der eine der beiden Mühlen einmal den Namen geben würde.

Wenige Verbindungen nach Greiz

Ganz ohne Verbindung sei die Beziehung zu Greiz über die Jahre natürlich nicht gewesen. Einige Neumühler arbeiteten beispielsweise in Greiz, manche besuchten die Schule dort. Doch eigentlich sei es eher andersherum gewesen: Die Greizer entdeckten Neumühle für sich, vor allem in der Hochzeit des Ortes in den 1920-er/1930-er Jahren. Zwar habe es damals nicht einmal einen offiziellen Eisenbahnhalt aus Richtung Greiz in Neumühle gegeben – die Touristen nutzten den sogenannten Kaffeezug, der die Reisenden einmal am Tag hin und wieder zurück brachte. Damals blühte der Naherholungsort mit seinen sieben Gaststätten auf. Wahre Völkerscharen zogen nach Neumühle und vervielfachten seine Einwohnerzahl, wenn auch nur für ein paar Stunden am Wochenende oder den Feiertagen. Edgar Schwarz weiß zu berichten, dass allein zu den Pfingstfeiertagen 3500 Tickets am Bahnhof verkauft wurden, dazu kamen die Busse mit Gästen aus dem sächsischen Umland, die die landschaftliche reizvolle Gegend für ihre Ausflüge nutzten.

Ein historischer Tag im Dezember 2018: Die Neumühler Bürgermeisterin Pedra Hofmeister und der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (beide parteilos) unterschreiben den Eingliederungsvertrag. Foto: Archivfoto: Tobias Schubert

Doch diese Blüte war schon vorbei, als der Ministerrat der DDR 1960 endlich die Zustimmung für eine Neumühler Eigenständigkeit unter Eingliederung von Ortsteilen der benachbarten Orte Nitschareuth, Kleinreinsdorf, Tschirma und Waltersdorf gab. Die Touristenströme blieben nach dem Zweiten Weltkrieg aus, die Gaststätten verschwanden, viel Wirtschaft gab es nicht. Nicht einmal ein Bürgermeister fand sich, so dass er entweder aus anderen Orten geholt werden musste oder kurzfristig einsprang. Das war zum Beispiel bei Edgar Schwarz der Fall, der den Posten einmal für vier Wochen übertragen bekam. Pedra Hofmeister (parteilos), die die Geschicke der Gemeinde seit 1994 und bis jetzt leitet, sei die erste aus dem Ort gewesen, die in das Amt gewählt wurde.

Nach der kurzlebigen Verwaltungsgemeinschaft Neumühle, die ab 1992 und nur bis 1995 existierte, war Greiz seit 1996 bereits erfüllende Gemeinde für den Elsterort. Die Gründe für diesen Schritt seien im Prinzip die gleichen gewesen, wie die, die jetzt zur Eingliederung nach Greiz führten. „Eine eigene Verwaltung hätte die Gemeinde wegen ihrer finanziellen Lage nicht stemmen können“, sagt Fleischmann. Heute sei das nicht anders, die Lage eher noch verschärft, weswegen man die Ehe mit Greiz beschloss. Zwar habe es in der Diskussion unterschiedliche Meinungen gegeben und gebe sie noch, wo die Gemeinde am besten aufgehoben sei, die fast einheitliche Stimmung sei gewesen, „dass es selbstständig nicht weitergeht“. Deswegen sei der Schritt bis heute eine „gute Idee“, allerdings eher eine pragmatische Entscheidung als eine Liebesbeziehung. Und Fleischmann sieht darin auch einen konsequente Entwicklung in der Geschichte. „Die Kleinstaaterei hat die Gemeinde jahrelang gefressen, weil sie die Eigenständigkeit verhindert hat.“ Wenn man modern denke, gebe es keine andere Wahl für die Neumühler.