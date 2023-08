Neustadtfest in Greiz am 3. Oktober wirft schon seine Schatten voraus

Greiz. Vereine können sich noch bis kommenden Freitag anmelden. Private Flohmarkthändler haben bis Ende des Monats Zeit.

Traditionell zieht die Stadt Greiz am 3. Oktober eines jeden Jahres zahlreiche Besucher an, wenn das Neustadtfest gefeiert wird. Integriert in diese große Sause zwischen Carolinenstraße, Friedensbrücke und Schlossgarten ist dann auch wieder der „Tag der Vereine“.

Dafür können sich interessierte Vereine jetzt noch anmelden. Wer im Rahmen des Neustadtfestes die Möglichkeit der Präsentation und öffentlichen Vorstellung nutzen will, muss sich aber beeilen, denn der Anmeldeschluss ist bereits der Freitag kommender Woche, also der 25. August. „Alle Vereine, Verbände, Institutionen, Interessengemeinschaften und Organisationen können sich aktiv am ,Tag der Vereine’ beteiligen – unter anderem auch im Programm, wenn gewünscht“, so Kathie Golle, die Leiterin des Veranstalterteams der Stadt Greiz. Zum Neustadtfest gibt es auch wieder Vereinsprogramme zu erleben.

Der Schlossgarten soll in bewährter Weise am Tag der Deutschen Einheit Schauplatz für den Greizer Automarkt sein, in dessen Rahmen sich regionale Autohändler mit ihren Produkten einer breiten Öffentlichkeit zwischen Elster und Unteren Schloss zeigen können. Reges Händlertreiben ist auf der Carolinenstraße vorgesehen und auch die Einzelhändler der Stadt haben die Möglichkeit, an diesem Tag wieder ihre Geschäfte zum „Feiertagsshopping“ zu öffnen.

Daneben ist auch wieder ein Flohmarkt in der Carolinenstraße geplant, für den man sich ebenfalls noch anmelden kann – allerdings nur, wenn man mit Trödel nicht gewerblich handelt. Hier muss die Bewerbung bis zum 31. August erfolgen.

Die Anmeldung von Vereinen für die Vereinspräsentation wie auch von Flohmarkthändlern muss jeweils schriftlich erfolgen an die Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft in der Burgstraße 8 in 07973 Greiz beziehungsweise per E-Mail an marktleitung@greizermarketing.de.