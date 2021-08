Nicht den Kopf verlieren

Michel Debus, Pfarrer in Triebes, schreibt in seinem Wort zum Sonntag über Johannes den Täufer.

Morgen ist der Tag der Enthauptung Johannes des Täufers. Berühmt geworden ist er durch die Taufe am Jordan. Er hatte großen Einfluss auf Jesus und auch auf die Menschen seiner Zeit, war berühmt und geachtet.

Heute würde man ihn als radikal bezeichnen. Er tat konsequent das, was er sagte. Er war ein Asket, lebte in der Wüste, aß Heuschrecken und Honig und war nur ärmlich bekleidet. Er hielt auch nicht mit seiner Meinung hinterm Berg und sprach die Wahrheit unverblümt aus. Doch alles das schreckte nicht ab, sondern gereichte ihm zum Ansehen. Dieses war so groß, dass selbst der König Herodes Skrupel hatte, ihn zu töten, als Johannes begann, sein Verhalten zu kritisieren. Am Ende verlor er doch seinen Kopf.

Johannes der Täufer war ehrlich mit sich und den Menschen. Er sagte das, was gut und richtig war – Gottes Wille – und er lebte das auch. Sein Geschick zeigt, dass dies nicht immer einfach ist. Johannes verlor am Ende seinen Kopf, aber Zeit seines Lebens hatte er ihn nicht verloren, weil er auf Gott und seinen Willen schaute.

Sein Leben fordert mich heraus, auch darauf zu achten. Schnell vergesse ich das in den vielen Stimmen der Welt. „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ steht in der Bibel. Johannes hat das getan und hat erfahren, wie stark der Gegenwind sein kann. Etwas von seinem Mut wünsche ich uns.