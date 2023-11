Nicht fürs Wochenende nach New York: So reist man nachhaltig

Greiz/Auerbach. Nachhaltig und umweltschonend reisen ist für viele Menschen immer wichtiger. Hier gibt es Tipps, wie das einfach möglich wird.

Nachhaltig zu verreisen, also umweltfreundlich oder zumindest -schonend durch Wälder, Städte und Berge zu ziehen, wird immer mehr zum Trend. Auch beim Tourismusverband Vogtland hat man das erkannt.

Dort kümmert sich Projektmanagerin Linda Wolf um das Thema und hat für unsere Leser ein paar Tipps zusammengestellt, wie man nachhaltig verreisen kann, aber auf fast nichts verzichten muss.

Nachhaltig schon vor der Reise

Das beginnt schon bei der Vorbereitung und der Wahl des Reiseziels, sagt sie. „Es müssen nicht immer fremde Länder sein, oftmals gibt es atemberaubende Natur gleich um die Ecke“, natürlich auch im Vogtland.

Auch die Entfernung zum Reiseziel sollte man in Relation zur Reisedauer stellen, rät sie. Man solle sich beispielsweise überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, für ein Wochenende nach New York zu jetten. Als Alternative gebe es zum Beispiel auch Couchsurfing, Bauernhöfe, Mitarbeit gegen Kost und Logis, Camping, Biohöfe und vieles mehr.

Ein leichter Koffer und, wenn möglich, die Anreise per Zug statt Auto seien ebenfalls empfehlenswert, „die vorbei ziehende Landschaft lässt sich so viel entspannter genießen“. Nicht zuletzt rät sie, sich vor der Reise auch über Gepflogenheiten und Traditionen im fremden Land zu informieren, um auch dort niemanden auf die Füße zu treten, und bei Unterkünften oder dem Reiseziel auf Nachhaltigkeitssiegel wie „Tour Cert“ und das „Nachhaltige Reiseziel“, „Travelife“, „GSTC-Standards“, „Green Sign“, „Green Globe“, „Green Destinations“ oder „Biosphere Tourism“ zu achten.

Auch während der Reise umweltschonend unterwegs sein

Auch wenn man bereits unterwegs ist, ist noch vieles möglich, um nachhaltig mit den Ressourcen umzugehen. Zum Beispiel lieber auf Märkten regional und saisonal einzukaufen, statt am All-Inclusive-Buffet zu stehen. Das wirke auch einer enormen Lebensmittelverschwendung entgegen.

Überhaupt sei es schöner, lieber langsam und bewusst zu reisen, als von Ort zu Ort zu hetzen, „der Weg ist das Ziel und Listen abarbeiten kann man zuhause“. Müll und vor allem Plastik zu vermeiden sei wichtig: Toilettenpapier und Co. gehörten nicht in die Natur sondern in einen kleinen Müllbeutel und wiederverwendbare Trink- und Essensboxen seien vor allem für Länder zu empfehlen, in denen nicht so gut recycelt werde wie in Deutschland.

Auf Fotos oder Vorführungen mit wilden, exotischen Tieren würde sie verzichten, sagt Wolf. Oft seien diese aus ihrer natürlich Umgebung gerissen, würden in Gefangenschaft gehalten und für die Touristen missbraucht. Das gleiche gelte manchmal für Mitbringsel, wenn es um bedrohte oder gefährdete Tiere gehe. Auch da müsse man vorsichtig sein.

Gerade in Teilen der Welt, in denen Wasser und Energie ein seltenes Gut seien, sei es wichtig, respektvoll mit den Ressourcen umzugehen. Aber auch anderswo müsse man sich fragen, ob eine tägliche Zimmerreinigung oder tägliche Vollbäder nötig seien. Das mache man Zuhause ja auch nicht.

Nicht zuletzt könne man auch durch das richtige Verhalten in der Natur schon viel tun: Sich an Schutzgebiete halten, Hunde anzuleinen, nicht zu zündeln, keine Wildtiere anzulocken oder gar zu füttern, nicht wild zu zelten sind da nur einige Beispiele.

Ab 2024 will sich der Tourismusverband verstärkt dem Thema widmen, sagt Wolf zum Schluss, und beispielsweise im Internet eine ganze Seite mit Tipps anlegen.

Tipps zum Nachdenken der Reiseexpertin Linda Wolf

„Den Urlaub nicht nur durch das Handy oder die Kameralinse betrachten! Wie schön ist es, besondere Momente bewusst und aktiv wahrzunehmen! Das geht am Besten mit den eigenen Augen!

Den kleinen Dingen Bedeutung beimessen: ein anderes Gewürz, ein intensiver Geruch, unbekannte Laute, unbekannte Tiere und so weiter. Mit allen Sinnen den Augenblick erleben und sich dafür Zeit nehmen! Mit diesen Eindrücken verbinden wir Emotionen, die bleiben werden.

Kontakt suchen, auch wenn man die Sprache nicht spricht. Die meisten Menschen anderer Regionen freuen sich über Interesse an ihrer Kultur, den Austausch und die Interaktion mit Fremden! Die prägendsten Unterhaltungen sind die mit Händen und Füßen.

Tiere in freier Wildbahn erleben macht mehr Freude als sie in Gefangenschaft leiden zu sehen.“