„Nicht zeitgemäß“: OTZ-Umfrage zum Waikiki in Zeulenroda

Zeulenroda Was soll mit dem Spaßbad Waikiki in Zeulenroda passieren? Mehr als 500 Menschen haben sich an einer Facebook-Umfrage der OTZ beteiligt.

Wie soll es mit dem Spaßbad Waikiki weitergehen? Mehr als 500 Menschen haben sich an einer (natürlich nicht repräsentativen) Online-Abstimmung unserer Zeitung auf der Social-Media-Plattform Facebook beteiligt. Am Ende standen sechs Abstimmungsvarianten zur Verfügung.

Die meisten – nämlich 285 Teilnehmer (55%) entschieden sich für die Variante „Das Waikiki ist in bisheriger Form nicht mehr zeitgemäß und zu teuer. Ein Sportbad mit Sauna zu erhalten, wäre der richtige Weg.“ Rund ein Drittel (167) der Abstimmungsteilnehmer sah folgende Aussage als beste Variante an: „Das Waikiki ist eine wichtige touristische Einrichtung und Werbeträger für die Stadt. Es muss unbedingt erhalten werden.“ Auf Platz drei kam die von einem Facebook-Nutzer namens Marc Stapilz Schubert vorgeschlagene Idee, aus dem einstigen Tropenbad einen Indoorspielplatz zu machen – das fanden 34 der Abstimmenden (7 %) gut.

Interessante Ideen und mitdiskutierende Stadträte

Zudem kamen zur Umfrage auch wieder mehr als 500 Kommentare zusammen. So kam vom Account Jacqueline Christian Seifert der Vorschlag „Macht eine Event-Bühne draus, dass endlich mal wieder in Zeule was für alle da ist – haben ja nix mehr hier.“

Yves Lösche hingegen mag sich von Schwimmbad und Sauna nicht trennen – wird aber durchaus pointiert: „Es ist an der Zeit, dass sich unser Baron die Zeit nimmt anderen zuzuhören und nicht nur seine Visionen, die nie umsetzbar sind, zu verwirklichen… Nun ist hoffentlich Schluss mit der Verschwendung unserer Steuer-und Bürgergelder! Ideen sollten wieder auf den Tisch. Vielleicht ist der ein oder andere Betreiber noch interessiert, das Sportbad zu erhalten und durch Änderungen von planerischen Details Energie zu sparen. Die Saunalandschaft zu vergrößern und in einem Teilbereich ein Therapie-Becken für Rehasport und Gymnastik zu versehen, das Tropenbad in eine Multifunktions- und Stadthalle zu verwandeln. Disco, Vereinsräume, Jugendtreff, Mieträume für Partys, Cafe, Gaststätte und und und zu verwandeln...“

Facebook-User ergänzen sich gegenseitig

Diana Röhlig bemerkt „Das Sportbad und die Sauna haben sich immer gerechnet, das Tropenbad nicht. Das Sportbad ist wichtig, nicht nur für das Schulschwimmen, sondern auch für die Vereine, wie den TSV Zeulenroda...“ Dem widerspricht der Stadtsprecher André Bauer auf dem offiziellen Account der Stadt: „Das stimmt einfach nicht. Das Sportbad ist wichtig. Kostet aber sehr viel Geld in der Unterhaltung und bringt keines, weil Vereine nun mal keinen Eintritt zahlen. Das Spaßbad hat Einnahmen!!!“

Abseits vom Streit, an dem sich auch Stadträte wie CDU-Fraktionschef Markus Hofmann und sein Fraktionskollege Sebastian Prediger einklinkten, gab es weitere Vorschläge – wie den von Carolin Burgold. „Vielleicht könnte man das Waikiki auch in ein Gesundheitsbad wandeln. Mit Physiotherapie, viel Rehasport, Prävention.“