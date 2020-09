Die Grundschule in Greiz-Pohlitz steht seit dem Frühjahr 2019 leer.

Für den Umzug der Grundschüler aus Greiz-Pohlitz, die gerade übergangsweise in der Goetheschule in der Marienstraße lernen, und den Bau des geplanten Campus an der Regelschule im Ortsteil gibt es noch keinen konkreten Terminkalender. Das ergibt eine Nachfrage beim Landratsamt Greiz.