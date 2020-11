Noch lange keine Erholung beim Greizer Partyservice Böttcher

Karl-Heinz Böttcher vom Menü- und Partyservice Böttcher will nicht klagen. „Ich weiß, dass es Hotels und Gaststätten gerade schlechter geht als uns. Wir dürfen wenigstens noch arbeiten. Es haben gerade alle ganz schön zu kämpfen“, meint er. Und doch hat auch sein Unternehmen die Corona-Pandemie hart getroffen und die Herausforderung, alle Mitarbeiter zu halten, werde angesichts der Umsatzeinbrüche immer größer.

Rund 50 bis 60 Prozent der Einnahmen fehlen dem Partyservice derzeit im Vergleich zu einem „normalen“ November. Feiern fallen weg, eine Zeit lang auch das Schulessen und die ganzen Veranstaltungen, die in diesem Jahr nicht stattfinden konnten. Dazu kommt, dass man im Betrieb immer noch den Verlusten hinterherrennt, die durch den Lockdown im Frühjahr aufliefen. „Das haben wir noch nicht aufgeholt“, sagt Böttcher. Zwar habe man auch Hilfsgelder bekommen, die seien durch die laufenden Kosten aber längst weggeschmolzen.

Und natürlich würden sich seine rund 15 Mitarbeiter – darunter auch die des geschlossenen Bistros am Markt, die nun im Unternehmen an anderer Stelle helfen – auch Sorgen um ihre Zukunft machen und ob sie in den nächsten Monaten noch einen Job haben. Schon im Frühjahr galt Kurzarbeit, nun der Teil-Lockdown mit erneuten Umsatzeinbrüchen.

Als Chef sei es seine Aufgabe, die Mitarbeiter zu motivieren, ihre Jobs zu sichern und ihnen zu zeigen sie werden hier gebraucht. Deswegen hat man sich ein neues Angebot überlegt, so der Geschäftsführer. Statt bisher nur Einzelportionen oder große Feiern will man nun auch kleine Gruppen bedienen – entsprechend der Auflagen aber nur zur Auslieferung. Wer sich zum Beispiel innerhalb von zwei Haushalten mit maximal zehn Personen treffen will, kann sich ein komplettes Menü dafür liefern lassen. Zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden wird nach der Bestellung alles an der Haustür abgestellt. Dieses Angebot will mankünftig beibehalten.