Nun ist alles wieder piekfein in Triebes

Säckeweise sammelten die Mitglieder des Anglervereins Triebes am Sonnabend zu ihrem Arbeitseinsatz den Müll an den Uferzonen und auf Wegen entlang der Pachtgewässer auf. Jedes Jahr mehrmals treffen sich die Angler zum Arbeitseinsatz.

In diesem Jahr waren sie nicht nur am Stau und den umliegenden Teichen unterwegs, sondern auch an der Talsperre Hohenleuben.

Am Stau, einem der Pachtgewässer in Triebes, wurden Bäume von Ästen befreit, die geschädigt oder schon herabgefallen waren.